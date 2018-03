Выставка на «Винзаводе» подведет итоги фотопроекта Best of Russia

Анна Синявская (18 лет, Москва). Блики и цвета © Анна Синявская / Best of Russia

С 22 марта по 13 мая в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве пройдет выставка всероссийского ежегодного открытого проекта Best of Russia («Лучшие фотографии России»), которая завершит десятилетний цикл его истории.

На выставке «Лучшие фотографии России — 2017» будут представлены работы победителей 2017 года и 100 лучших фотографий Best of Russia за десять лет.

Проект Best of Russia был организован в 2008 году ЦСИ «Винзавод» при поддержке Министерства культуры РФ. В нем могли принять участие как известные, так и начинающие фотографы. Каждый год фотоконкурс проходил в нескольких номинациях, лучшие снимки по результатам анонимного голосования жюри проекта публиковались в альбоме и входили в экспозицию Best of Russia.

За десять лет выставки Best of Russia посетили более миллиона человек, в конкурсе приняли участие почти 300 тысяч фотографий и десятки тысяч авторов. Самому молодому участнику проекта — шесть лет, самому пожилому — 92 года. В разные годы выставки проекта были показаны в Париже, Эр-Рияде, Петербурге, Новосибирске, Калининграде, Перми, Екатеринбурге и Ульяновске.

«Задумывая проект в 2007 году, мы исходили из растущей популярности фотографии, — рассказывает президент фонда поддержки современного искусства «Винзавод» Софья Троценко. — Одной из задач проекта стало формирование системы продвижения еще никому неизвестных, но талантливых фотографов. Более того, за десять лет существования проекта нам удалось собрать уникальный фотоархив, документирующий жизнь России».