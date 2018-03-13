«Иноекино» покажет фильмы Бертолуччи в трех российских городах

«Иноекино» покажет фильмы Бертолуччи в трех российских городахКадр из фильма «Мечтатели»© «Иноекино»
16 и 17 марта компания «Иноекино» при поддержке журнала «Искусство кино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска два фильма Бернардо Бертолуччи о свободе, бунте и любви, снятые с разницей в тридцать лет, – «Мечтатели» и «Последнее танго в Париже».
Как сообщает сайт компании «Иноекино», в Петербурге фильмы программы «Бернардо Бертолуччи. Избранное» представят кинокритики Михаил Трофименков («Мечтатели») и кинопродюсер Владислав Пастернак («Последнее танго в Париже»), в Москве — кинокритики Никита Карцев («Мечтатели») и Антон Долин («Последнее танго в Париже»).
«Мечтатели» (The Dreamers, Великобритания-Франция-Италия, 2003)
Режиссер: Бернардо Бертолуччи
Автор сценария: Гилберт Адэр
В главных ролях: Ева Грин, Луи Гаррель, Майкл Питт
«Последнее танго в Париже» (Ultimo tango a Parigi, Италия-Франция, 1972)
Режиссер: Бернардо Бертолуччи
Авторы сценария: Франко Аркалли, Бернардо Бертолуччи, Аньес Варда, Жан-Луи Трентиньян
Оператор: Витторио Стораро
В ролях: Мария Шнайдер, Марлон Брандо
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 16 марта в 19:00 — «Мечтатели»
- 17 марта в 19:00 — «Последнее танго в Париже»
Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»
- 16 марта в 20:30 — «Мечтатели»
- 17 марта в 20:30 — «Последнее танго в Париже»
Новосибирск, кинотеатр «Победа»
- 16 марта в 19:00 — «Мечтатели»
- 17 марта в 16:30 — «Последнее танго в Париже»
Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
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