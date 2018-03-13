«Иноекино» покажет фильмы Бертолуччи в трех российских городах

Кадр из фильма «Мечтатели» © «Иноекино»

16 и 17 марта компания «Иноекино» при поддержке журнала «Искусство кино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска два фильма Бернардо Бертолуччи о свободе, бунте и любви, снятые с разницей в тридцать лет, – «Мечтатели» и «Последнее танго в Париже».

Как сообщает сайт компании «Иноекино», в Петербурге фильмы программы «Бернардо Бертолуччи. Избранное» представят кинокритики Михаил Трофименков («Мечтатели») и кинопродюсер Владислав Пастернак («Последнее танго в Париже»), в Москве — кинокритики Никита Карцев («Мечтатели») и Антон Долин («Последнее танго в Париже»).

«Мечтатели» (The Dreamers, Великобритания-Франция-Италия, 2003)

Режиссер: Бернардо Бертолуччи

Автор сценария: Гилберт Адэр

В главных ролях: Ева Грин, Луи Гаррель, Майкл Питт

«Последнее танго в Париже» (Ultimo tango a Parigi, Италия-Франция, 1972)

Режиссер: Бернардо Бертолуччи

Авторы сценария: Франко Аркалли, Бернардо Бертолуччи, Аньес Варда, Жан-Луи Трентиньян

Оператор: Витторио Стораро

В ролях: Мария Шнайдер, Марлон Брандо

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.



