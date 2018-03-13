В приложении Artefact появились 280 экспонатов ГМИИ

С помощью приложения дополненной реальности Artefact посетители Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) могут изучить на своих мобильных устройствах более 280 работ, представленных в экспозиции Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора ГМИИ Марину Лошак, теперь в приложении Artefact доступна дополнительная информация о 80% экспонатов галереи.

«Совместно с Министерством культуры и с "Культура.рф" организован новый инструмент для того, чтобы быть вовлеченными в историю искусства — значительно более глубоко и в какой-то степени самостоятельно. Эта возможность, безусловно, заставит наших посетителей прийти в музей еще и еще раз», — сказала директор музея.

Министр культуры Владимир Мединский отметил, что при подключении музея к платформе Artefact «пропадает необходимость в аудиогиде». «Это индивидуальный экскурсовод, — пояснил он. — Наведя телефон на любой из предметов музейной экспозиции, вы получаете подробный интересный рассказ, дополнительную информацию об этих предметах».

Сейчас помимо русского языка информация доступна на английском, передает телеканал «Россия-Культура». Следующим шагом в развитии платформы Artefact станет перевод контента на другие иностранные языки. Кроме того, планируется создать аннотации, адаптированные для юных посетителей музея.

Приложение Artefact разработано при поддержке Минкульта и проекта «Культура.рф». Artefact позволяет посетителям музея скачивать материалы выставок и получать информацию о каждом экспонате, наведя на него камеру мобильного устройства. Приложение распознает экспонат и рассказывает о нем в деталях. К платформе уже присоединились более 90 российских музеев, которые в неограниченном количестве могут размещать аудиогиды, справочные материалы и иллюстрации (эскизы работ, их вид до реставрации).



