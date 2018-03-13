Премьера спектакля Всеволода Лисовского пройдет в Петербурге

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28 и 29 марта в Центре современного искусства имени Сергея Курехина в Петербурге «театр post» представит премьеру нового спектакля Всеволода Лисовского «Я свободен. Частично».

Лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», комиссар «Театра.doc», автор спектаклей «Неявные воздействия», «Молчание на заданную тему» и «Молчание классиков», Всеволод Лисовский исследует в своих проектах границы театра и природу театральности, фактически занимаясь антропологией искусства.

В «театре post» Всеволод Лисовский работает над спектаклем «Я свободен. Частично» по тексту белорусского драматурга Павла Пряжко. Пьеса, состоящая из 535 фотографий и 13 подписей к ним, уже ставилась в «театре post» — в 2012 году спектакль Дмитрия Волкострелова стал первым в России манифестом нонспектакулярного театра.

По замыслу Всеволода Лисовского, полноправными участниками новой постановки «Я свободен» вместе с артистами «театра post» Иваном Николаевым и Аленой Старостиной станут зрители спектакля.

«В этом проекте мы будем рассуждать о следующих вещах, — рассказывает режиссер. — Во-первых, подвергнем сомнению противопоставление текста и избражения в пользу последнего. Во-вторых, продолжим стирать границы между зрителем и актором с помощью особого механизма, который позволяет достичь максимальной включенности публики. Ну и в третьих, желание редуцировать сценическое действие никто не отменял. Потихоньку движемся к мечте».







