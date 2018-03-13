ГИИ и Музей AZ исследуют советское неофициальное искусство

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Государственный институт искусствознания Министерства культуры РФ (ГИИ) и Музей AZ (Музей Анатолия Зверева) запустили междисциплинарную научно-исследовательскую программу «Советское неофициальное искусство 1950-х – 1980-х годов».

Программа рассчитана на два года. Она представляет собой серию ежемесячных междисциплинарных научных семинаров на площадке ГИИ и сопровождающую программу публичных дискуссий, кинопоказов, концертов, лекций и выставок.

Список семинаров приводится на сайте Музея AZ.

Цель программы — изучение послевоенного искусства в России, привлечение новых архивных материалов и системное исследование культуры второй половины 1950-х — 1980-х годов как целостного исторического и художественного феномена.

Стратегическим результатом программы станет выработка новых принципов исследования отечественной культуры конца 1950-х — 1980-х годов в области пластических, визуальных, исполнительских и экранных искусств, композиторского творчества, а также социокультурной проблематики того времени. По результатам проведенных научных семинаров один раз в год будет издаваться сборник материалов. К участию в дискуссии в рамках программы приглашаются ведущие искусствоведы, писатели, художники и кураторы из России и других стран.

Итогом работы станет подготовка и издание в 2020 году 22-го тома «Истории русского искусства» (конца 1950-х — 1980-х годов), фундаментального проекта, реализуемого ГИИ с 2000 года.

Координатор научной программы – Екатерина Бобринская, доктор искусствоведения, заведующая Сектором русского искусства Нового и Новейшего времени ГИИ.

В публичной программе серия показов документальных и художественных фильмов, сыгравших важную роль в истории культуры 1950-х — 1980-х годов, и архивных киноматериалов, связанных с неофициальной культурой и с послевоенным искусством. Кураторы кинопрограммы — Денис Вирен, Константин Дудаков-Кашуро.

Концертная программа представит самые заметные явления музыкальной жизни 1950-х — 1980-х годов. Кураторы программы — Марина Раку, Светлана Савенко, доктора искусствоведения, ведущие научные сотрудники ГИИ.



