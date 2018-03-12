Премия «Просветитель» открывает сезон© Премия «Просветитель»
Сегодня, 12 марта, открывается одиннадцатый сезон премии «Просветитель», которая ежегодно вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.
В новом сезоне у жюри «Просветителя» появится право разделять лауреатский статут в обеих традиционных номинациях на подноминации. В таком случае одна подноминация будет носить название «науч.», а другая — «поп.». Оргкомитет премии особо подчеркивает, что подобный шаг будет возможен в крайнем случае и рассматривается исключительно как право жюри, но не как его обязанность.
Прием заявок на соискание премии заканчивается до 15 мая, длинный список будет объявлен не позднее 20 июня, короткий — не позднее 5 октября. С 8 по 11 ноября состоится традиционный фестиваль премии «Просветитель», лауреаты получат награды на ежегодной церемонии вручения «Просветителя» 15 ноября.
На конкурс принимаются книги научно-популярного жанра на любую тематику, написанные на русском языке и находящиеся в первичной продаже, вне зависимости от даты издания. К рассмотрению принимаются рукописи, находящиеся в процессе издания на стадии макета, по заявкам издательств. Не принимаются научные монографии, школьные и ВУЗовские учебники и пособия, журналы, биографии и мемуары.
В новом сезоне в состав жюри премии вошли:
- Алексей Семихатов — председатель жюри, доктор физико-математических наук, научный сотрудник Физического института имени П.Н. Лебедева РАН;
- Евгений Бунимович — поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве;
- Александр Марков — доктор биологических наук, профессор РАН, зав. кафедрой биологической эволюции МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН;
- Роман Лейбов — доктор филологических наук (Тартуский университет), доцент кафедры русской литературы Тартуского университета (Эстония), куратор проекта «Рутения.Ру»;
- Дарья Варламова — журналист, лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Естественные и точные науки», соавтор книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города»;
- Александр Пиперски — кандидат филологических наук, доцент РГГУ, лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Гуманитарные науки», автор книги «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского»;
- Ирина Щербакова — кандидат филологических наук, руководитель молодежных и образовательных программ международного правозащитного общества «Мемориал», лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Гуманитарные науки», соавтор книги «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах и воспоминаниях»;
- Дмитрий Зимин — основатель премии «Просветитель» (с правом совещательного голоса).
Премия Дмитрия Зимина «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году. Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.
Финалисты премии получают денежный приз в размере 100 тысяч рублей, лауреат — 700 тысяч рублей. Издательства, выпустившие книги лауреатов, награждаются денежным сертификатом в 130 тысяч рублей на продвижение книг.
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