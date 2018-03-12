Премия «Просветитель» открывает сезон

Сегодня, 12 марта, открывается одиннадцатый сезон премии «Просветитель», которая ежегодно вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке.

В новом сезоне у жюри «Просветителя» появится право разделять лауреатский статут в обеих традиционных номинациях на подноминации. В таком случае одна подноминация будет носить название «науч.», а другая — «поп.». Оргкомитет премии особо подчеркивает, что подобный шаг будет возможен в крайнем случае и рассматривается исключительно как право жюри, но не как его обязанность.

Прием заявок на соискание премии заканчивается до 15 мая, длинный список будет объявлен не позднее 20 июня, короткий — не позднее 5 октября. С 8 по 11 ноября состоится традиционный фестиваль премии «Просветитель», лауреаты получат награды на ежегодной церемонии вручения «Просветителя» 15 ноября.

На конкурс принимаются книги научно-популярного жанра на любую тематику, написанные на русском языке и находящиеся в первичной продаже, вне зависимости от даты издания. К рассмотрению принимаются рукописи, находящиеся в процессе издания на стадии макета, по заявкам издательств. Не принимаются научные монографии, школьные и ВУЗовские учебники и пособия, журналы, биографии и мемуары.

В новом сезоне в состав жюри премии вошли:

Алексей Семихатов — председатель жюри, доктор физико-математических наук, научный сотрудник Физического института имени П.Н. Лебедева РАН;

— председатель жюри, доктор физико-математических наук, научный сотрудник Физического института имени П.Н. Лебедева РАН; Евгений Бунимович — поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве;

— поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве; Александр Марков — доктор биологических наук, профессор РАН, зав. кафедрой биологической эволюции МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН;

— доктор биологических наук, профессор РАН, зав. кафедрой биологической эволюции МГУ, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН; Роман Лейбов — доктор филологических наук (Тартуский университет), доцент кафедры русской литературы Тартуского университета (Эстония), куратор проекта «Рутения.Ру»;

— доктор филологических наук (Тартуский университет), доцент кафедры русской литературы Тартуского университета (Эстония), куратор проекта «Рутения.Ру»; Дарья Варламова — журналист, лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Естественные и точные науки», соавтор книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города»;

— журналист, лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Естественные и точные науки», соавтор книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города»; Александр Пиперски — кандидат филологических наук, доцент РГГУ, лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Гуманитарные науки», автор книги «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского»;

— кандидат филологических наук, доцент РГГУ, лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Гуманитарные науки», автор книги «Конструирование языков. От эсперанто до дотракийского»; Ирина Щербакова — кандидат филологических наук, руководитель молодежных и образовательных программ международного правозащитного общества «Мемориал», лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Гуманитарные науки», соавтор книги «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах и воспоминаниях»;

— кандидат филологических наук, руководитель молодежных и образовательных программ международного правозащитного общества «Мемориал», лауреат премии «Просветитель-2017» в номинации «Гуманитарные науки», соавтор книги «Знак не сотрется. Судьбы остарбайтеров в письмах и воспоминаниях»; Дмитрий Зимин — основатель премии «Просветитель» (с правом совещательного голоса).

Премия Дмитрия Зимина «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке была учреждена в 2008 году. Цель премии — привлечь внимание читателей к просветительскому жанру, поощрить авторов и создать предпосылки для расширения рынка просветительской литературы в России.

Финалисты премии получают денежный приз в размере 100 тысяч рублей, лауреат — 700 тысяч рублей. Издательства, выпустившие книги лауреатов, награждаются денежным сертификатом в 130 тысяч рублей на продвижение книг.



