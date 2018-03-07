Открыт набор в онлайн-школу интернет-исследований

До 10 марта Клуб любителей интернета и общества проводит набор во вторую онлайн-школу интернет-исследований.

Заявки принимаются на сайте Клуба любителей интернета и общества. 15 марта каждый подавший заявку получит от организаторов письмо, в котором они предложат ему формат участия.

Занятия школы бесплатные, они пройдут с 19 марта по 19 мая.

Учащимся необходимо выбрать один из шести исследовательских проектов:

● история интернета и онлайн-медиа в городах России (а также национальные интернеты),

● дискурсы государства и медиа об интернете,

● отказ от интернета (а точнее, digital disengagement),

● видеоблогинг: представление себя другим и networked publics,

● родительские онлайн-сообщества,

● тело и интернет.

Программа курсов состоит из следующих блоков:

● лекции зарубежных и российских исследователей (Патрис Флиши, Мартин Бауэр, Аннет Маркхэм, Денис Сивков, Жанна Чернова, Катерина Поливанова и другие), записанные специально для занятий школы,

● практические задания к лекциям,

● пир-ревью и обсуждение заданий,

● методические занятия (как брать интервью, что такое контент-анализ и т.д.),

● теоретические тексты по темам курсов,

● полевая и кабинетная исследовательская работа (для разных курсов разная — от полуструктурированных интервью до работы со статистикой),

● анализ собранных данных.

В мае участники школы представят результаты проделанной работы: в виде черновиков академических статей, мультимедийных проектов, карт и таймлайнов, блогов исследователей и событий на майской конференции Internet Beyond Global Network.

Все материалы занятий школы в начале июня будут выложены в открытый доступ.



