Открыт набор в онлайн-школу интернет-исследований© Клуб любителей интернета и общества
До 10 марта Клуб любителей интернета и общества проводит набор во вторую онлайн-школу интернет-исследований.
Заявки принимаются на сайте Клуба любителей интернета и общества. 15 марта каждый подавший заявку получит от организаторов письмо, в котором они предложат ему формат участия.
Занятия школы бесплатные, они пройдут с 19 марта по 19 мая.
Учащимся необходимо выбрать один из шести исследовательских проектов:
● история интернета и онлайн-медиа в городах России (а также национальные интернеты),
● дискурсы государства и медиа об интернете,
● отказ от интернета (а точнее, digital disengagement),
● видеоблогинг: представление себя другим и networked publics,
● родительские онлайн-сообщества,
● тело и интернет.
Программа курсов состоит из следующих блоков:
● лекции зарубежных и российских исследователей (Патрис Флиши, Мартин Бауэр, Аннет Маркхэм, Денис Сивков, Жанна Чернова, Катерина Поливанова и другие), записанные специально для занятий школы,
● практические задания к лекциям,
● пир-ревью и обсуждение заданий,
● методические занятия (как брать интервью, что такое контент-анализ и т.д.),
● теоретические тексты по темам курсов,
● полевая и кабинетная исследовательская работа (для разных курсов разная — от полуструктурированных интервью до работы со статистикой),
● анализ собранных данных.
В мае участники школы представят результаты проделанной работы: в виде черновиков академических статей, мультимедийных проектов, карт и таймлайнов, блогов исследователей и событий на майской конференции Internet Beyond Global Network.
Все материалы занятий школы в начале июня будут выложены в открытый доступ.
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