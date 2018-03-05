Выставка Виктории Ломаско откроется в Лондоне

© Виктория Ломаско / Pushkin House

С 9 марта по 26 мая Пушкинский дом в Лондоне представит выставку Виктории Ломаско – российской художницы и активистки, работающей с жанром графического репортажа.

Открытие выставки «Накануне» в Пушкинском доме (куратор — Елена Зайцева) состоится вскоре после выхода в Лондоне книги репортажей Виктории Ломаско «Other Russias». Как сообщают организаторы, проект «Накануне» включает в себя мотивы из книги, но по сути являет собой тотальную инсталляцию из настенных росписей, построенную вокруг образа снега: белого снега, который покрывает и заглушает идеи и движения — и который, по мнению автора, служит метафорой сегодняшней ситуации в России.

В библиотеке Пушкинского дома будет показано более 40 рисунков, в том числе последние по времени работы, сделанные во время поездок по постсоветскому пространству. Все рисунки, отобранные для выставки, вернисаж которой состоится 8 марта, посвящены гендерной и феминистской темам.

Виктория Ломаско (р. 1978) окончила Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова по специальности «художник книги» (2003), ее работы публикуются в печатных изданиях в России и за рубежом, экспонируются в России, Европе и США.

Художница сотрудничает с некоммерческими правозащитными организациями. Сокуратор двух долгосрочных проектов «Рисуем суд» (совместно со Златой Понировской) и «Феминистский карандаш» (совместно с Надей Плунгян), автор книг «Запретное искусство» (совместно с Антоном Николаевым) и «Other Russias».

Для художницы важна идея гражданской помощи, поэтому она часто фокусирует внимание на социальных группах, сообществах и индивидуумах, которые не видны радарам СМИ и большой политики. Репортажи Виктории Ломаско рождаются из зарисовок с натуры в зале суда и на улице, из уроков рисования, которые она давала в колониях для несовершеннолетних; из путешествий в отдаленные районы России и постсоветского пространства, во время которых художница встречается и беседует с обычными людьми. Художница сама делает рисунки и пишет тексты к своим репортажам. Это отличает ее от других мастеров графического репортажа, который обычно создается в соавторстве писателя и художника — либо сделан в форме комикса, что исключает непосредственность натурного рисунка.



