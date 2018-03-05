В Добролюбовке пройдет фестиваль «Поэтки»

9 марта, ко Дню солидарности женщин в борьбе за равные права в московской библиотеке имени Н.А. Добролюбова состоится фестиваль «Поэтки», цель которого – исследование актуального поля современной поэзии, написанной женщинами.

9 марта, ко Дню солидарности женщин в борьбе за равные права в московской библиотеке имени Н.А. Добролюбова пройдет фестиваль «Поэтки», цель которого – исследование актуального поля современной поэзии, написанной женщинами.

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

В программе фестиваля поэтические чтения, дискуссия, репрезентация женских текстов в формате «Поэтической сушки», художественная выставка и медиаинсталляция.

На круглом столе «Поэтики и политики» Галина Рымбу, Евгения Вежлян, Мария Бикбулатова и Егана Джаббарова обсудят возможности и задачи репрезентации опыта, который некоторые исследовательницы определяют как современное «женское письмо». Модерировать круглый стол будет Лолита Агамалова.

На экспозиционной площадке библиотеки откроется выставка Алены Левиной «3х45. Женщины», посвященная взаимодействие художницы со временем (3х45 минут — среднее время позирования для портрета).

В большом читальном зале Добролюбовки будет демонстрироваться мультимедийная инсталляция медиахудожника Дарьи Мальцевой, в которой использованы записи Оксаны Васякиной, Кэти Акер, Елены Шварц, Айлин Майлс, Марины Цветаевой, Ольги Берггольц, Анны Барковой и других.

10 марта в 18:00 в библиотеке имени Ф.М. Достоевского начнется встреча с писателем Евгенией Некрасовой, которая прочтет свою «Выкинутую повесть». Вход свободный, регистрация — здесь.



