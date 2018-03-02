Объявлены лауреаты премии Солженицына

Литературная премия Александра Солженицына 2018 года присуждена художникам-иллюстраторам Сергею Любаеву и Виктору Бритвину.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Фонда Александра Солженицына, члена жюри премии Наталию Дмитриевну Солженицыну.

Художник Сергей Любаев известен своими иллюстрациями к произведениям Гоголя, роману Марка Твена «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», а также трилогии Толкина «Властелин колец». Премия присуждена ему с формулировкой «за преданную любовь к литературной классике и ее конгениальное книжное оформление; за богатейший изобразительный язык, превращающий книгу в дизайнерский шедевр».

Виктор Бритвин создал иллюстрации к сказкам Оскара Уайльда, различным мифам и сборнику «Тысяча и одна ночь». Он награждается «за выдающиеся по качеству и выразительности иллюстрации к сказкам и мифам народов мира; за глубокое и взволнованное прочтение русской лагерной прозы взглядом художника-графика».

Литературная премия Александра Солженицына вручается с 1998 года писателям, живущим в России и пишущим на русском языке за произведения, созданные и опубликованные в послереволюционный период. С 2001 года помимо художественной литературы рассматриваются труды по русской истории, русской государственности, философской и общественной мысли, а также значимые действующие культурные проекты

В 2018 году церемония вручения премии состоится 26 апреля в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.



