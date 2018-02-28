Stravinsky.online проведет симпозиум композиторов и дискуссию о музыкальных СМИ

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1 и 2 марта в Новом пространстве Театра наций в Москве пройдут конференция с участием 20 московских композиторов, а также лекция Татьяны Цареградской и междисциплинарная дискуссия «Каким должен быть медиа-ресурс о новой музыке?», организованные сайтом Stravinsky.online.

Днем 1 и 2 марта композиторы расскажут о своих творческих взглядах.

Лекция одного из наиболее авторитетных специалистов по новой музыке, профессора Татьяны Цареградской (1 марта в 19:30) будет посвящена тому, что в музыке второй половины ХХ века понимается как музыкальный жест, и как по-разному эта идея претворяется в творчестве классиков новой музыки — Хельмута Лахенмана, Карлхайнца Штокхаузена, Оливье Мессиана, Пьера Булеза, Лучано Берио, Джона Кейджа, Мортона Фелдмана, Кайи Саариахо, Тору Такемицу, Брайана Фернейхоу.

В вечерней дискуссии (1 марта в 21:00) о «трудностях перевода» новой музыки, проблемах ее восприятия и о СМИ как о зеркале современных музыкальных процессов примут участие:

Валерий Анашвили, главный редактор журнала «Логос»

Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru

Екатерина Бирюкова, шеф-редактор раздела «Академическая музыка» COLTA.RU

Дмитрий Гутов, художник и теоретик искусства

Фарадж Караев, композитор

Григорий Кротенко, солист анамбля «Студия новой музыки», сооснователь современного «Персимфанса» (контрабас)

Станислав Малышев, солист ансамбля «Студия новой музыки» (скрипка)

Владислав Тарнопольский, музыковед, шеф-редактор Stravinsky.online

Елена Ревич, заслуженная артистка России (скрипка)

Андрей Устинов, главный редактор газеты «Музыкальное обозрение»

Татьяна Цареградская, музыковед, автор книги «Музыкальный жест в пространстве новейшей композиции» (2018).

Модератор дискуссии — Петр Поспелов, музыкальный критик, шеф-редактор издательства «Композитор».



