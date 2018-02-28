Пермская опера готовит премьеру «Фаэтона» Люлли

Николя Бертен. Фаэтон на колеснице Аполлона. Ок. 1720 © Musée du Louvre

В марте Пермский театр оперы и балета представит премьеру оперы Жан-Батиста Люлли «Фаэтон» – совместной постановки с Королевской оперой Версаля в сотрудничестве с ансамблем Le Poème Harmonique.

Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, над спектаклем работает команда мастеров барочного театра под руководством режиссера Бенжамена Лазара и дирижера Le Poème Harmonique Венсана Дюместра.

Оперу исполнят солисты хора MusicAeterna и французские исполнители, а также сводный оркестр из музыкантов Le Poème Harmonique и оркестра MusicAeterna.

В Перми премьерные представления «Фаэтона» пройдут 14, 15, 17 и 18 марта, в Версале — 30 мая и с 1 по 3 июня.

Впервые опера «Фаэтон» была представлена в 1683 году в день прибытия короля Людовика XIV в Версаль. В основу либретто постоянный соавтор Люлли — Филипп Кино — положил один из сюжетов «Метаморфоз» Овидия: историю о сыне бога солнца Фаэтоне, который из гордыни и честолюбия едва не погубил Землю и был сурово наказан богами.

«Когда мы ответили на приглашение Пермской оперы, мы выбрали именно это произведение, потому что, во-первых, оно отражает политические и исторические события эпохи, во-вторых, из-за музыки, которая несет в себе всё волшебство и всю грацию барочного стиля, — говорит Бенжамен Лазар. — Мы полагали, что будет некоторая разница между постановкой в Версале и постановкой в Перми, потому что речь идет все-таки о разных странах, однако затем мы остановились на идее, что разница восприятия не зависит от страны, а только от глаз смотрящего. Поэтому, в любом случае, постановка будет восприниматься каждым зрителем по-своему, поэтому мы решили полностью сохранить все постановочные элементы».

Одна из особенностей оперы — старинное произношение и своеобразная жестикуляция. Жест в барочном театре является выражением не только эмоции, но и идеи, он как будто предвосхищает то, что зритель услышит. Поэтому артисты хора и солисты в течение нескольких месяцев занимались с мастерами по барочной пластике и старофранцузскому языку, создавая жестовую партитуру и подробный интонационный рисунок оперы.

Познакомиться со спецификой барочной музыки, основами барочной пластики и постановщиками «Фаэтона» зрители смогут на занятиях «Лаборатории современного зрителя».



