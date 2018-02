«Кинопоиск» покажет оскаровскую церемонию

В ночь с 4 на 5 марта на портале «Кинопоиск» будет идти прямая трансляция из театра «Долби» в Лос-Анджелесе с 90-й церемонии вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».

Как сообщает «Кинопоиск», трансляция начнется в 2:30 по московскому времени на странице специального проекта, посвященного оскаровской церемонии. Также ее можно будет посмотреть на главной странице «Яндекса».

Трансляция будет доступна пользователям из России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Грузии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

«В этом году мы решили сделать особенный подарок для наших пользователей и всех любителей кино: мы даем им возможность увидеть церемонию своими глазами — легально, в хорошем качестве и одновременно со всем миром. Мы также сами будем комментировать церемонию, переводя все самое важное, что происходит на церемонии, и рассказывая об истории "Оскара". Смотрите трансляцию вместе с нами!», — говорит главный редактор «Кинопоиска» Елизавета Сурганова.

Вместе с ней комментировать церемонию в прямом эфире будут старший редактор Татьяна Шорохова и креативный продюсер кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» Иван Филиппов

На «Оскар-2018» в главной категории, «Лучший фильм» претендуют картины «Зови меня своим именем» (Call Me By Your Name) Луки Гуаданьино, «Темные времена» (Darkest Hour) Джо Райта, «Дюнкерк» (Dunkirk) Кристофера Нолана, «Прочь» (Get Out) Джордана Пила, «Леди Берд» (Lady Bird) Греты Гервиг, «Призрачная нить» (Phantom Thread) Пола Томаса Андерсона, «Секретное досье» (The Post) Стивена Спилберга, «Форма воды» (The Shape of Water) Гильермо дель Торо и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) Мартина Макдонаха.

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» на премию Американской киноакадемии номинирован фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.