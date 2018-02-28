Объявлены лауреаты оперной премии Casta Diva

Сегодня, 26 февраля, стали известны победители российской оперной премии Casta Diva за 2017 год в номинациях «Событие года», «Певица года», «Певец года», «Кавалер оперы» и – впервые в истории премии – «Мировая премьера».

Список лауреатов и комментарий председателя жюри, президента фонда поддержки оперного искусства Casta Diva Михаила Мугинштейна опубликованы в фесбуке премии.

Лауреаты оперной премии Casta Diva за 2017 год:

«Событие года»

Вдохновенное искусство хора musicAeterna (художественный руководитель Теодор Курентзис, главный хормейстер Виталий Полонский) в спектаклях Пермского театра оперы и балета и Зальцбургского фестиваля

«Спектакль года»

«Альцина» Генделя. Большой театр России (копродукция с фестивалем в Экс-ан-Провансе)

Музыкальный руководитель и дирижер — Андреа Маркон

Режиссер — Кэти Митчелл

Сценограф — Хлоя Лэмфорд

«Мировая премьера»

«Проза» Владимира Раннева. Электротеатр Станиславский, Москва

Музыкальный руководитель — Арина Зверева

Режиссер — Владимир Раннев

Сценограф — Марина Алексеева

«Певица года»

Аида Гарифуллина (Снегурочка, «Снегурочка» Римского-Корсакова, Мюзетта, «Богема» Пуччини, Опера Бастий, Париж)

«Певец года»

Владислав Сулимский (Симон Бокканегра, «Симон Бокканегра» и Ги де Монфор, «Сицилийская вечерня» Верди, Альберих «Золото Рейна» Вагнера, Мариинский театр)

«Кавалер оперы»

Валерий Гергиев

Торжественная церемония награждения и концерт победителей (в том числе лауреатов прошлых лет и почетных гостей) состоится 6 октября на сцене Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова.

Учредители премии Casta Diva: Гуманитарный университет и Центр музыкального театра (Екатеринбург), Гуманитарный и политологический центр «Стратегия» (Москва), издания: «Культура», «Экран и сцена», «Литературная газета», «Музыкальная академия», «Петербургский театральный журнал», «Мариинский театр», радио «Орфей».

Жюри премии Casta Diva: Юлия Бедерова, Екатерина Бирюкова, Михаил Мугинштейн (председатель), Петр Поспелов, Нора Потапова, Елена Третьякова.



