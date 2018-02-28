Объявлены лауреаты оперной премии Casta Diva© Medici.tv
Сегодня, 26 февраля, стали известны победители российской оперной премии Casta Diva за 2017 год в номинациях «Событие года», «Певица года», «Певец года», «Кавалер оперы» и – впервые в истории премии – «Мировая премьера».
Список лауреатов и комментарий председателя жюри, президента фонда поддержки оперного искусства Casta Diva Михаила Мугинштейна опубликованы в фесбуке премии.
Лауреаты оперной премии Casta Diva за 2017 год:
«Событие года»
Вдохновенное искусство хора musicAeterna (художественный руководитель Теодор Курентзис, главный хормейстер Виталий Полонский) в спектаклях Пермского театра оперы и балета и Зальцбургского фестиваля
«Спектакль года»
«Альцина» Генделя. Большой театр России (копродукция с фестивалем в Экс-ан-Провансе)
Музыкальный руководитель и дирижер — Андреа Маркон
Режиссер — Кэти Митчелл
Сценограф — Хлоя Лэмфорд
«Мировая премьера»
«Проза» Владимира Раннева. Электротеатр Станиславский, Москва
Музыкальный руководитель — Арина Зверева
Режиссер — Владимир Раннев
Сценограф — Марина Алексеева
«Певица года»
Аида Гарифуллина (Снегурочка, «Снегурочка» Римского-Корсакова, Мюзетта, «Богема» Пуччини, Опера Бастий, Париж)
«Певец года»
Владислав Сулимский (Симон Бокканегра, «Симон Бокканегра» и Ги де Монфор, «Сицилийская вечерня» Верди, Альберих «Золото Рейна» Вагнера, Мариинский театр)
«Кавалер оперы»
Валерий Гергиев
Торжественная церемония награждения и концерт победителей (в том числе лауреатов прошлых лет и почетных гостей) состоится 6 октября на сцене Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова.
Учредители премии Casta Diva: Гуманитарный университет и Центр музыкального театра (Екатеринбург), Гуманитарный и политологический центр «Стратегия» (Москва), издания: «Культура», «Экран и сцена», «Литературная газета», «Музыкальная академия», «Петербургский театральный журнал», «Мариинский театр», радио «Орфей».
Жюри премии Casta Diva: Юлия Бедерова, Екатерина Бирюкова, Михаил Мугинштейн (председатель), Петр Поспелов, Нора Потапова, Елена Третьякова.
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