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Объявлены лауреаты оперной премии Casta Diva

News_detailed_picture© Medici.tv

Сегодня, 26 февраля, стали известны победители российской оперной премии Casta Diva за 2017 год в номинациях «Событие года», «Певица года», «Певец года», «Кавалер оперы» и – впервые в истории премии – «Мировая премьера».

Список лауреатов и комментарий председателя жюри, президента фонда поддержки оперного искусства Casta Diva Михаила Мугинштейна опубликованы в фесбуке премии.

Лауреаты оперной премии Casta Diva за 2017 год:

  • «Событие года»
    Вдохновенное искусство хора musicAeterna (художественный руководитель Теодор Курентзис, главный хормейстер Виталий Полонский) в спектаклях Пермского театра оперы и балета и Зальцбургского фестиваля

  • «Спектакль года»
    «Альцина» Генделя. Большой театр России (копродукция с фестивалем в Экс-ан-Провансе)
    Музыкальный руководитель и дирижер — Андреа Маркон
    Режиссер — Кэти Митчелл
    Сценограф — Хлоя Лэмфорд

  • «Мировая премьера»
    «Проза» Владимира Раннева. Электротеатр Станиславский, Москва
    Музыкальный руководитель — Арина Зверева
    Режиссер — Владимир Раннев
    Сценограф — Марина Алексеева

  • «Певица года»
    Аида Гарифуллина (Снегурочка, «Снегурочка» Римского-Корсакова, Мюзетта, «Богема» Пуччини, Опера Бастий, Париж)

  • «Певец года»
    Владислав Сулимский (Симон Бокканегра, «Симон Бокканегра» и Ги де Монфор, «Сицилийская вечерня» Верди, Альберих «Золото Рейна» Вагнера, Мариинский театр)

  • «Кавалер оперы»
    Валерий Гергиев

Торжественная церемония награждения и концерт победителей (в том числе лауреатов прошлых лет и почетных гостей) состоится 6 октября на сцене Московского театра «Новая опера» имени Е.В. Колобова.

Учредители премии Casta Diva: Гуманитарный университет и Центр музыкального театра (Екатеринбург), Гуманитарный и политологический центр «Стратегия» (Москва), издания: «Культура», «Экран и сцена», «Литературная газета», «Музыкальная академия», «Петербургский театральный журнал», «Мариинский театр», радио «Орфей».

Жюри премии Casta Diva: Юлия Бедерова, Екатерина Бирюкова, Михаил Мугинштейн (председатель), Петр Поспелов, Нора Потапова, Елена Третьякова.

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