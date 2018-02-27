Вручена премия BRIT Awards

Stormzy © London Evening Standard

21 февраля в Лондоне состоялась 38-я ежегодная церемония вручения премии Британской ассоциации производителей фонограмм BRIT Awards.

Как сообщает BBC, главные награды получил 24-летний лондонский хип-хоп и грайм-музыкант Stormzy. Он стал победителем в номинациях «Лучший британский исполнитель» и «Британский альбом года» («Gang Signs & Prayer»).

На звание лучшего британского исполнителя в этом году также претендовали Лиам Галлахер, Лойл Карнер, Rag'N'Bone Man, в итоге победивший в номинации «Британский сингл» («Human»), и Эд Ширан, который получил приз «Мировой успех».

Лучшей британской группой названы Gorillaz, выпустившие в 2017 году после семилетнего перерыва новый студийный альбом «Humanz». В номинации «Британский прорыв» победила Дуа Липа. Кроме того, 22-летняя певица получила награду в номинации «Лучшая британская исполнительница».

Лучшим иностранным исполнителем стал обладатель трех «Грэмми-2018» Кендрик Ламар (США), лучшей иностранной исполнительницей — Lorde (Новая Зеландия), лучшей иностранной группой — Foo Fighters (США).

Список победителей BRIT Awards 2018 приводится на сайте премии.

Премия BRIT Awards была основана в 1977 году, ежегодно вручается с 1982 года. В прошлом году лучшим британским исполнителем был признан Дэвид Боуи (1947–2016), а его последняя пластинка «Blackstar» — лучшим британским альбомом.







