В Москве пройдет фестиваль Владимира Мартынова© Мультимедиа Арт Музей, Москва
26 февраля в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) откроется 17-й фестиваль работ Владимира Мартынова «164 миллисекунды».
В программе вечера произведение «Opus Prenatum» в исполнении Татьяны Гринденко и ансамбля Opus Posth в сопровождении хрустальных поющих чаш Гермеса Зайготта.
«164 миллисекунды — таков мой возраст, если период времени от Большого взрыва до наших дней сжать до одного календарного года, — говорит о названии фестиваля композитор. — В результате секунда такого года будет соответствовать 437 месяцам, а мой возраст будет равен как раз 164 миллисекундам. Это число выглядит особо ободряюще, когда переступаешь семидесятилетний порог».
Основная часть концертов фестиваля состоится в Культурном центре «Дом». 27 февраля там выступят Владимир Мартынов (фортепиано) и Леонид Федоров (гитара, голос), 28 февраля — Татьяна Гринденко и ансамбль Opus Posth, 1 марта — Евгений Магдалиц (баритон) и Руслан Казаков (фортепиано), а также Роман Суслов и ансамбль «Вежливый отказ».
2 марта Владимир Мартынов даст в «Доме» сольный концерт в сопровождении видеоинсталляции Владимира Смоляра.
На закрытии фестиваля «164 миллисекунды» 3 марта в МАММ Наталья Павлова (сопрано), Татьяна Гринденко и ансамбль Opus Posth исполнят произведение «Passionslieder».
новости
11:02Замглавреда RTVI заявила о домогательствах депутата Слуцкого
Вчера
18:55Steel Panther выступят в Москве и Петербурге
17:19«Кинопоиск» покажет оскаровскую церемонию
16:42Выявлены хищения при реставрации Соловецкого монастыря
13:26Объявлены номинанты премии «Инновация»
12:52В «Мемориале» состоится лекция «Брехт и СССР: противоречивая дружба»
11:04ГМИИ запустит онлайн-академию и создаст коллекцию медиаискусства
26 февраля 2018
18:16Проект «Взлет» представит на ВДНХ выставку «Уральская шкура»
15:39Питер Осборн прочитает лекцию на «Винзаводе»Все новости