В Москве пройдет фестиваль Владимира Мартынова

© Мультимедиа Арт Музей, Москва

26 февраля в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) откроется 17-й фестиваль работ Владимира Мартынова «164 миллисекунды».

В программе вечера произведение «Opus Prenatum» в исполнении Татьяны Гринденко и ансамбля Opus Posth в сопровождении хрустальных поющих чаш Гермеса Зайготта.

«164 миллисекунды — таков мой возраст, если период времени от Большого взрыва до наших дней сжать до одного календарного года, — говорит о названии фестиваля композитор. — В результате секунда такого года будет соответствовать 437 месяцам, а мой возраст будет равен как раз 164 миллисекундам. Это число выглядит особо ободряюще, когда переступаешь семидесятилетний порог».

Основная часть концертов фестиваля состоится в Культурном центре «Дом». 27 февраля там выступят Владимир Мартынов (фортепиано) и Леонид Федоров (гитара, голос), 28 февраля — Татьяна Гринденко и ансамбль Opus Posth, 1 марта — Евгений Магдалиц (баритон) и Руслан Казаков (фортепиано), а также Роман Суслов и ансамбль «Вежливый отказ».

2 марта Владимир Мартынов даст в «Доме» сольный концерт в сопровождении видеоинсталляции Владимира Смоляра.

На закрытии фестиваля «164 миллисекунды» 3 марта в МАММ Наталья Павлова (сопрано), Татьяна Гринденко и ансамбль Opus Posth исполнят произведение «Passionslieder».







