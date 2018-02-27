Фестиваль «Эпоха перемен» объявил дискуссионную программу

Центральным событием дискуссионной программы фестиваля кино и медиа 90-х «Эпоха перемен», который пройдет с 23 по 25 февраля в московском киноцентре «Октябрь», станет презентация и показ первой серии веб-сериала «Березовский — это кто?».

В дискуссии примут участие Петр Авен, Андрей Лошак, Анна Наринская и Анатолий Голубовский, модератор — Станислав Кучер. Полностью сериал будет доступен для онлайн-просмотра во второй половине марта.

Также на фестивале пройдет встреча с режиссером Сергеем Бодровым (на показе отреставрированного фильма «Кавказский пленник») и дискуссия c режиссером Григорием Константинопольским (на 3D-показе фильма «8½ долларов»).

В параллельной программе фестиваля просмотр и обсуждение сюжетов культовых телепрограмм «До 16 и старше» и «Башня» с ведущими Андреем Стрелковым (24 февраля) и Лизой Олиферовой (25 февраля). В обсуждении примут участие Ник Рок-н-ролл и Герман Виноградов.

24 февраля состоится заключительная лекция журналиста и писателя Александра Кушнира об Илье Кормильцеве. В отдельном пространстве «клуб UMAKER» пройдет серия дискуссий и вечеринок, посвященных танцевальной культуре и радио 90-х, в том числе паблик-ток Константина Михайлова и Александра Нуждина «Радио от эпохи 90-х до наших дней», Umaker Party, где будут играть Dj Mirus, Alexander Nuzhdin, IF Kruzenshtern, Pavel Mireev, дискуссия «Made in Dance. 1991–1999. Альбом — Энциклопедия» с участием Олега Цодикова, Тимура Ланского и Дениса Одинга, а также паблик-ток Алексея Чернорота (Compass-Vrubell) «Эпоха электронной музыки».

25 февраля «Редакция Елены Шубиной» проведет дискуссию «17 страница» с участием Алексея Учителя. Режиссер прочитает отрывок из книги Захара Прилепина «Восьмерка» и обсудит образ девяностых и нулевых годов в кино и литературе и его трансформацию. В дискуссии примут участие специальные гости и эксперты в области современной литературы.

В тот же день на фестивале состоится дискуссия с участием Анны Наринской, Кирилла Рогова и Андрея Архангельского об элите 90-х. Перед дискуссией состоится показ документального фильма Алексея Учителя «Элита», который в 1997 году впервые рассказал о жизни ключевых культурных и политических героев новой демократической России.

Расписание дискуссионной программы фестиваля «Эпоха перемен» опубликовано на его сайте.



