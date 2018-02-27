«Порядок слов» собирает деньги на ремонт© «Порядок слов» / Facebook
Петербургский независимый книжный магазин «Порядок слов» запустил кампанию по сбору средств на ремонт и покупку нового оборудования.
«Порядок слов» на Набережной Фонтанки, 15 открылся восемь лет назад, каждый год там проводятся сотни бесплатных событий — книжных презентаций, лекции, кинопоказов, дискуссий, поэтических вечеров.
«Программа событий "Порядок слов" — это не только наша "визитная карточка", но и важная составляющая культурной жизни Петербурга, свидетельство тому — не только аншлаги на множестве мероприятий, но и сотрудничество с различными фестивалями и культурными институциями города и страны, — пишут инициаторы краудфандинговой кампании на Planeta.ru. — Но такая безудержная эксплуатация пространства и его технического оснащения закономерно приводит к тому, что пространству требуется ремонт и покупка нового технического оборудования».
В этом году в помещении магазина будет сделан ремонт. Кроме того, нужно купить новое световое и звуковое оборудование, кондиционер и новые стулья.
Всего требуется собрать 200 тысяч рублей, до конца кампании — 55 дней.
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