ММДМ преложил слушателям самим подбирать себе программу абонементов© Московский международный дом музыки
Сегодня, 20 февраля, началась продажа абонементов Московского международного дома музыки (ММДМ) на сезон 2018/2019. Их покупателям предоставлена возможность сформировать программу абонементов на свой вкус.
«Новую абонементную кампанию отличает уникальный формат: слушатели смогут приобрести билеты на любые понравившиеся им концерты и сформировать собственный абонемент», — сообщает сайт ММДМ.
В сообщении также говорится, что билеты на все предлагаемые концерты доступны с 20-процентной скидкой (число билетов со скидкой ограничено).
Как отмечает ТАСС, в новом сезоне в афише ММДМ академическая и джазовая музыка, опера в концертном исполнении, музыка кино, выступление звезд фламенко и народного музыкального искусства, театральные постановки и танцевальные перформансы.
На сцене ММДМ, в частности, выступят Национальный филармонический оркестр России, Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Московский камерный оркестр Musica Viva и другие коллективы. В новом абонементе «Музыкальные династии» пройдут выступления Пласидо Доминго-младшего и Хулио Иглесиаса-младшего, в концертах серии «Величайшие барабанщики мира» примут участие Билли Кобэм (США), Стив Смит (США) и Херлин Райли (США), каждый из которых выступит со своим бэндом.
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