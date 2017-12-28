Дельфин анонсировал новый тур и альбом

Дельфин на концерте в Калининграде. 25 ноября 2017 года © Dolphin / © Dolphin / Facebook

Российский музыкант Дельфин объявил, что в 2018 году он отправится в тур по России и выпустит новый альбом.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Дельфина.

Никаких сведений о новом альбоме на сайте не приводится, но есть информация о концертах музыканта в 2018 году.

Первый из них состоится в «Известия Hall» в Москве 30 марта, далее в расписании Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Петербург, Казань, Набережные Челны. Закончится тур 23 сентября в Уфе на площадке Music Hall.

На сайте есть возможность купить билеты на концерты тура. В их программе обещаны «обновленный трек-лист, в который войдут все любимые хиты, и новые песни, некоторые будут исполнены впервые».



























