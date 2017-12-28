Сокуров снимет фильм о Гитлере, Муссолини, Сталине и Черчилле

Гитлер и Муссолини во время визита нацистского лидера в Италию. 1938 © Istituto LUCE – Cinecittà

Адольф Гитлер, Бенито Муссолини, Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль станут героями новой игровой картины режиссера Александра Сокурова, которая будет полностью смонтирована из кадров исторической кинохроники.

«Это — фильм-фантазия, размышление о том, что произошло. Действующие лица — Гитлер, Муссолини, Сталин и Черчилль, которые встречаются в "загробном" мире, забыв, что с ними произошло, и делятся тем, как они видели те или иные события, приведшие, как мы знаем, к мировому конфликту», — рассказала ТАСС продюсер фильма Алена Шумакова.

Монологи и диалоги персонажей (даже тех, кто в реальности никогда не встречался и не разговаривал друг с другом) будут вестись за кадром. Озвучат роли актеры, представляющие национальность персонажей, — немец из Баварии, итальянец, грузин и англичанин.

Поскольку картина «полностью монтажная», объяснила Шумакова, «для создания сцен приходится растягивать даже самые короткие кадры хроники, и для этого используется специальная компьютерная графика и спецэффекты».

В проекте участвуют Госфильмфонд и итальянский Институт LUCE (L'Unione Cinematografica Educativa), который был создан в середине 1920-х годов по инициативе Муссолини, видевшем в кино орудие пропаганды. Сейчас Istituto LUCE располагает огромным архивом исторической хроники.







