Минкульт сделает Театр Покровского частью Большого театра

Сегодня, 27 декабря. генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что по решению Министерства культуры в 2018 году Московский государственный академический Камерный музыкальный театр имени Б.А. Покровского станет частью Большого театра.

«Министерством культуры РФ принято решение о реорганизации Московского камерного музыкального театра имени Б.А. Покровского, — цитирует Урина ТАСС. — Театр Бориса Покровского не исчезнет, он станет частью Большого театра и будет называться Камерной сценой имени Покровского».

Гендиректор Большого театра добавил, что сегодня вместе с министром культуры Владимиром Мединским провел встречу с коллективом Театра Покровского.

По словам Урина, весь коллектив Театра Покровского перейдет на работу в Большой театр, а «до конца текущего сезона, ... до июля 2018 года, труппа Театра Покровского продолжит работу, согласно ранее утвержденной афише».

О планах новой площадки Большого театра Урин обещал рассказать в конце нынешнего сезона на общей пресс-конференции, которая проходит в Большом театре в конце каждого творческого года.

«Это будет площадка для молодежных программ, в том числе и для нашей молодежной оперной программы. Кроме того, на этих подмостках будут ставиться специальные спектакли», — пояснил Урин.

«Мы очень надеемся продолжить традиции, заложенные Борисом Александровичем Покровским, — подчеркнул он, — и максимально сохранить наследие выдающегося мастера в репертуаре новой площадки. У меня есть договоренность о том, что музыкальным руководителем этой сцены останется ближайший друг и соратник Покровского, замечательный дирижер, народный артист СССР Геннадий Рождественский. Таких людей единицы, пока у них есть силы и возможности, эти мэтры должны служить на благо искусства и зрителя».

Московский камерный музыкальный театр носит имя своего основателя, оперного режиссера Бориса Покровского (1912–2009), много лет проработавшего главным режиссером в Большом театре. С 1997 театр занимает бывшее здание ресторана «Славянский базар» в центре Москвы по адресу Никольская улица, д. 17. Музыкальным руководителем и главным дирижером театра с осени 2012 года является Геннадий Рождественский.



