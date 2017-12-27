«Гоголь-центр» представит российскую премьеру «Хэппи-энда» Ханеке

© Sony Pictures Classics / YouTube

17 января в Большом зале театра «Гоголь-центр» в Москве состоится российская премьера фильма австрийского режиссера Михаэля Ханеке «Хэппи-энд».

Об этом сообщает сайт «Гоголь-центра».

Мировая премьера картины состоялась в мае на 70-м Каннском международном кинофестивале, в российский прокат она выходит 25 января 2018 года.

«Всё вокруг нас: и мир, и мы слепы», — так Михаэль Ханеке характеризует наше время. Зеркало эпохи в этой истории — большая процветающая буржуазная семья. Они забыли, что такое чуткость, искренние чувства. Те немногие, кто еще как-то способен проявлять свои эмоции, тринадцатилетняя Ева (Фантина Ардуин) и ее дедушка Жорж (Жан-Луи Трентиньян). Остальным такая несдержанность не прощается. Чужие судьбы и мировой кризис для них не больше, чем белый шум.

«Хэппи-энд» (Happy End, Франция-Германия-Австрия, 2017)

Режиссер: Михаэль Ханеке

Автор сценария: Михаэль Ханеке

Оператор: Кристиан Бергер

В ролях: Изабель Юппер, Тоби Джонс, Жан-Луи Трентиньян, Матье Кассовиц, Франц Роговский, Фантина Ардуин

Фильм будет демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.







