«Гоголь-центр» представит российскую премьеру «Хэппи-энда» Ханеке© Sony Pictures Classics / YouTube
17 января в Большом зале театра «Гоголь-центр» в Москве состоится российская премьера фильма австрийского режиссера Михаэля Ханеке «Хэппи-энд».
Об этом сообщает сайт «Гоголь-центра».
Мировая премьера картины состоялась в мае на 70-м Каннском международном кинофестивале, в российский прокат она выходит 25 января 2018 года.
«Всё вокруг нас: и мир, и мы слепы», — так Михаэль Ханеке характеризует наше время. Зеркало эпохи в этой истории — большая процветающая буржуазная семья. Они забыли, что такое чуткость, искренние чувства. Те немногие, кто еще как-то способен проявлять свои эмоции, тринадцатилетняя Ева (Фантина Ардуин) и ее дедушка Жорж (Жан-Луи Трентиньян). Остальным такая несдержанность не прощается. Чужие судьбы и мировой кризис для них не больше, чем белый шум.
- «Хэппи-энд» (Happy End, Франция-Германия-Австрия, 2017)
Режиссер: Михаэль Ханеке
Автор сценария: Михаэль Ханеке
Оператор: Кристиан Бергер
В ролях: Изабель Юппер, Тоби Джонс, Жан-Луи Трентиньян, Матье Кассовиц, Франц Роговский, Фантина Ардуин
Фильм будет демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.
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