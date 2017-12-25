Полина Барскова стала лауреатом поэтической премии «Нового мира»

Координаторский совет поэтической премии «Anthologia» журнала «Новый мир» объявил Полину Барскову лауреатом по итогам 2017 года.

Как сообщает фейсбук «Нового мира», премия присуждена Полине Барсковой за книгу стихов «Воздушная тревога» (Ozolnieki, Literature Without Borders, 2017).

Специальным дипломом премии «Anthologia» награждается Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля за создание выставки «Литературная Атлантида: поэтическая жизнь 1990–2000-х» (авторский коллектив: Дмитрий Бак, Данил Файзов, Юрий Цветков, Наталья Реброва, Олег Николаев).

Церемония вручения премий ориентировочно запланирована на конец января или начало февраля 2018 года.

Поэтическая премия «Anthologia» учреждена редакцией журнала «Новый мир» в 2004 году в виде почетных дипломов, отмечающих высшие достижения современной русской поэзии.

В координаторский совет премии входят Андрей Василевский (главный редактор «Нового мира»), Мария Галина, Владимир Губайловский, Павел Крючков и Ирина Роднянская.















