Полина Барскова стала лауреатом поэтической премии «Нового мира»© Платоновский фестиваль искусств
Координаторский совет поэтической премии «Anthologia» журнала «Новый мир» объявил Полину Барскову лауреатом по итогам 2017 года.
Как сообщает фейсбук «Нового мира», премия присуждена Полине Барсковой за книгу стихов «Воздушная тревога» (Ozolnieki, Literature Without Borders, 2017).
Специальным дипломом премии «Anthologia» награждается Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля за создание выставки «Литературная Атлантида: поэтическая жизнь 1990–2000-х» (авторский коллектив: Дмитрий Бак, Данил Файзов, Юрий Цветков, Наталья Реброва, Олег Николаев).
Церемония вручения премий ориентировочно запланирована на конец января или начало февраля 2018 года.
Поэтическая премия «Anthologia» учреждена редакцией журнала «Новый мир» в 2004 году в виде почетных дипломов, отмечающих высшие достижения современной русской поэзии.
В координаторский совет премии входят Андрей Василевский (главный редактор «Нового мира»), Мария Галина, Владимир Губайловский, Павел Крючков и Ирина Роднянская.
новости
18:06«Площадь искусств» установила рекорд трансляций «Вконтакте»
16:41В Россию едут Milky Chance
14:46Полина Барскова стала лауреатом поэтической премии «Нового мира»
14:26Басманный суд оставил Софью Апфельбаум под домашним арестом
13:18Мединский об Исаакии: «Важно, на каких условиях церковь готова это здание содержать»
11:31Заявление членов ассоциации «Свободное слово» в связи с интервью директора ФСБ
Вчера
20:18Умер Андрей Зализняк
22 декабря 2017
18:48Ретроспектива Кристофера Нолана пройдет в трех российских городахВсе новости