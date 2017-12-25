Вручена премия «Мастер»

Анна Герасимова © Алексей Моторов

Сегодня, 25 декабря, в Овальном зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино в Москве состоялась церемония вручения премии «Мастер-2017» за лучшие переводы произведений иностранной литературы на русский язык.

Премия присуждена в номинациях «Проза», «Поэзия» и «Детская литература». Лауреатами в этом году стали:

«Проза»

Вера Мильчина — Оноре де Бальзак. «Мелкие неприятности супружеской жизни» (Новое литературное обозрение, 2017)

«Поэзия»

Анна Герасимова (Умка) — Томас Венцлова. «Metelinga: Стихотворения и не только» (Пробел-2000, 2017)

«Детская литература»

Мария Людковская, за книги:

Мария Грипе. «Навозный жук летает в сумерках», переработанный перевод (Белая ворона, 2016)

Русе Лагеркранц. «Мое сердце прыгает и смеется», «И всё же я счастлива» (КомпасГид, 2017)

Мони Нильсон. «Семла и Гордон. Папа с большими ботинками», «Семла и Гордон. Секретное расследование» (Белая ворона, 2017)

Премия за литературный перевод «Мастер» с 2006 года присуждается Гильдией «Мастера литературного перевода» при поддержке Президентского центра Б.Н. Ельцина (Ельцин Центр) и журнала «Иностранная литература».



