Вручена премия «Мастер»Анна Герасимова© Алексей Моторов
Сегодня, 25 декабря, в Овальном зале Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино в Москве состоялась церемония вручения премии «Мастер-2017» за лучшие переводы произведений иностранной литературы на русский язык.
Премия присуждена в номинациях «Проза», «Поэзия» и «Детская литература». Лауреатами в этом году стали:
«Проза»
Вера Мильчина — Оноре де Бальзак. «Мелкие неприятности супружеской жизни» (Новое литературное обозрение, 2017)
«Поэзия»
Анна Герасимова (Умка) — Томас Венцлова. «Metelinga: Стихотворения и не только» (Пробел-2000, 2017)
«Детская литература»
Мария Людковская, за книги:
- Мария Грипе. «Навозный жук летает в сумерках», переработанный перевод (Белая ворона, 2016)
- Русе Лагеркранц. «Мое сердце прыгает и смеется», «И всё же я счастлива» (КомпасГид, 2017)
- Мони Нильсон. «Семла и Гордон. Папа с большими ботинками», «Семла и Гордон. Секретное расследование» (Белая ворона, 2017)
Премия за литературный перевод «Мастер» с 2006 года присуждается Гильдией «Мастера литературного перевода» при поддержке Президентского центра Б.Н. Ельцина (Ельцин Центр) и журнала «Иностранная литература».
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