Заявление членов ассоциации «Свободное слово» в связи с интервью директора ФСБ

Более 80 членов ассоциации «Свободное слово» и присоединившихся к ним литераторов подписали заявление в связи с интервью директора ФСБ России Александра Бортникова «Российской газете» к столетию российских органов безопасности.

COLTA.RU приводит текст заявления полностью:

В «Российской газете» от 19 декабря 2017 года было опубликовано интервью директора ФСБ А.В. Бортникова. Мы, члены Ассоциации «Свободное Слово», рассматриваем заявления высокопоставленного чиновника не только как выражение его личных взглядов, но прежде всего как важный этап в кампании по реабилитации деятельности чекистов, как стремление открыто вывести процесс ползучей сталинизации на государственный уровень.

Попытки оправдать государственный террор, осуществлявшийся ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ и унесший жизни миллионов невинных граждан нашей страны, мы считаем недопустимыми. Последствия этого преступления до сих пор не расследованы полностью и не получили должной правовой оценки.

Утверждения директора ФСБ идут рука об руку с жестким давлением, которому подвергаются в последние годы хранители исторической памяти от общества «Мемориал» и музея «Пермь-36» до петрозаводского историка и краеведа Ю.А. Дмитриева, уже год находящегося в СИЗО по сфабрикованному обвинению без вынесения приговора. Одним из последних примеров подобного давления служат поиски экстремизма в книге историка Юрия Бродского «Соловки. Лабиринт преображений».

А.В. Бортников именует государственный террор «перегибами», а среди его жертв упоминает только сотрудников самих органов, попавших под «чистки». Как уже отметили в своем обращении академики и члены-корреспондентов РАН, «впервые после XX съезда КПСС (1956 год) одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 1930–40-х годов». Такой подход является надругательством над памятью бесчисленных погибших и лагерников — великих писателей, ученых, военачальников, артистов, и безвестных тружеников, чьи имена возвращаются из забвения ценой подвижнического труда, вопреки сопротивлению сегодняшних чекистов, до сих пор отказывающих исследователям и гражданам в допуске к своим архивам.

Мы призываем всех, кто не хочет возрождения тоталитарных традиций прошлого, присоединить свой голос к протесту. Это не должно повториться никогда.





Надежда Ажгихина

Светлана Алексиевич

Александр Архангельский

Елена Баевская

Ирина Балахонова

Нуне Барсегян

Леонид Бахнов

Татьяна Бонч-Осмоловская

Марина Бородицкая

Алла Боссарт

Ольга Бухина

Ольга Варшавер

Алина Витухновская

Марина Вишневецкая

Сергей Гандлевский

Алиса Ганиева

Александр Гельман

Кристина Горелик

Варвара Горностаева

Марк Гринберг

Наталья Громова

Юлий Гуголев

Наталия Демина

Виталий Диксон

Денис Драгунский

Ольга Дробот

Евгений Ермолин

Виктор Есипов

Георгий Ефремов

Наталья Иванова

Игорь Иртеньев

Геннадий Калашников

Дмитрий Карельский

Николай Кононов

Ирина Кравцова

Геннадий Красухин

Григорий Кружков

Сергей Кузнецов

Майя Кучерская

Ирина Левинская

Наталья Мавлевич

Виктор Матизен

Владимир Мощенко

Павел Нерлер

Антон Нечаев

Леонид Никитинский

Валерий Николаев

Лев Оборин

Максим Осипов

Сергей Пархоменко

Григорий Пасько

Андрей Плахов

Николай Подосокорский

Алексей Прокопьев

Лев Рубинштейн

Мария Рыбакова

Вячеслав Середа

Зоя Светова

Алексей Слаповский

Борис Соколов

Наталия Соколовская

Владимир Сотников

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева)

Ирина Стаф

Дмитрий Стахов

Любовь Сумм

Ирина Сурат

Лев Тимофеев

Людмила Улицкая

Мария Фаликман

Игорь Харичев

Наталья Чепик

Татьяна Чернышева

Григорий Чхартишвили

Мариэтта Чудакова

Алла Шевелкина

Виктор Шендерович

Татьяна Щербина

Сергей Яковлев

К заявлению присоединяются

Максим Амелин

Андрей Волос

Ольга Кучкина

Алексей Моторов

Ольга Сконечная





Ассоциация «Свободное слово», правозащитное объединение литераторов, журналистов и блогеров, была создана в мае 2017 года, после того, как в результате раскола в Русском ПЕН-центре его покинули многие писатели и журналисты, в том числе Светлана Алексиевич, Владимир Войнович, Борис Акунин, Людмила Улицкая и Сергей Пархоменко.

В своей деятельности ассоциация «Свободное слово» руководствуется духом и буквой «Хартии Международного ПЕН-Клуба», своими основными задачами считает постоянное наблюдение за ситуацией со свободой слова в России, сбор и анализ информации об ограничениях и нарушениях прав на литературное и журналистское творчество, свой важнейшей миссией — широкое и эффективное оповещение как российского общества, так и международных правозащитных и общественных организаций о реальном положении дел в этой области.



