Умер Мишель Окутюрье

В Париже возрасте 84 лет умер французский историк и переводчик русской литературы Мишель Окутюрье.

Об этом сегодня, 22 декабря, сообщила в своем фейсбуке литературовед Мариэтта Чудакова. «Умер лучший знаток русской литературы во Франции, тончайший интерпретатор русской поэзии, умный и благородный человек, мой друг Мишель Окутюрье. Мой любимый Париж опустел...», — написала она.

Мишель Окутюрье родился в 1933 году в Праге, учился в лицее Людовика Великого, Эколь Нормаль и Сорбонне в Париже, в 1954–1956 годах стажировался в СССР, где познакомился в Борисом Пастернаком, Андреем Синявским и другими.

Преподавал русский язык и литературу в лицее в Тулузе, был профессором славянских языков и литературы в Женевском университете (1960–1970), профессором русской литературы в Сорбонне (1970–2002), возглавлял Славянский институт в Париже, входил в редколлегию журнала «Контитент».

С конца 1980-х годов широко печатался в России, выступал по радио и на телевидении, неоднократно приезжал в нашу страну.

Переводчик русской поэзии и прозы — Гоголя, Толстого, Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Солженицына, Виктора Некрасова, Синявского, Бродского. Автор многих работ по истории русской литературы XIX–XX веков, в том числе «Пастернак о себе» (1963), «Русский формализм» (1995), «Толстой» (1996), «Социалистический реализм» (1998).







