Вручена премия «Московский наблюдатель»© «Культурная инициатива»
21 декабря в Москве состоялась пятая церемония вручения премии «Московский наблюдатель». Лауреатом Большой премии стал Андрей Тавров.
Как сообщает сайт проекта «Культурная инициатива», он награжден за статью «Аквариум, дом без крыши» о 6-х Жан-Жаковских чтениях с Федором Сваровским (номинатор — Дмитрий Кузьмин). Победитель награжден денежным призом 50 000 рублей.
Пять финалистов получили премии в размере 4 000 рублей:
- Виктория Гендлина. Стихи как способ слияния культурных практик. «Московский экслибрис: Библионочь в библиотеке музея "Гараж"»
Номинатор — Кирилл Корчагин;
- Алла Горбунова. Стихотворение о революции. «Стихи 20+» в рамках программы «Москва — город поэтов» IX Московского международного фестиваля «Биеннале поэтов»
Номинатор — Геннадий Каневский;
- Надя Делаланд. Вещи теряют вес... Михаил Айзенберг в цикле «Стихи kultinfo», публикация 11/15
Номинатор — Юрий Цветков;
- Александр Курбатов. Быть Чемодановым. «Стихи kultinfo», публикация 10/15. Андрей Чемоданов
Номинатор — Леонид Костюков;
- Екатерина Симонова. История о шапочном знакомстве, или «Снимаю перед Вами шляпу, сэр!». 2-е Жан-Жаковские чтения. Лев Рубинштейн
Номинатор — Геннадий Каневский.
В жюри пятого сезона входили поэты и критики Кирилл Корчагин, Леонид Костюков, Дмитрий Кузьмин, а также первый лауреат премии «Московский наблюдатель» Геннадий Каневский, заменивший ушедшего из жизни в апреле 2017 года Кирилла Ковальджи.
На церемонии был представлен сборник первого сезона премии, вышедший в издательстве «Литературный музей». Книга можно приобрести в магазине «Остроухов» (Трубниковский пер., д. 17) и на мероприятиях «Культурной инициативы»
Премия «Московский наблюдатель» учреждена в марте 2013 года сайтом проекта «Культурная инициатива» для поощрения журналистов и критиков, активно откликающихся на актуальные события текущей литературной жизни Москвы и России в целом и анализирующих тенденции развития современной поэзии и прозы.
Партнер премии — Государственный Литературный музей
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