Путин не согласен с тем, что Серебренникова преследуют

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Сегодня, 21 декабря, на заседании Совета по культуре и искусству в Кремле президент Владимир Путин заявил, что не считает, что режиссер Кирилл Серебренников подвергается преследованию по делу «Седьмой студии».

«Что касается Серебренникова, то вы знаете хорошо, что если бы это было преследование, а не расследование, его спектакль [«Нуреев»] не был бы поставлен на сцене Большого театра. А это произошло», — цитирует Путина «Интерфакс».

Тему дела «Седьмой студии» поднял на заседании член Совета по культуре, литературный критик и публицист Александр Архангельский.

«Самые лучшие законы будут буксовать, если надзорные органы, а также следствие и суд будут исходить из репрессивной логики, — сказал он. — Часто говорят, почему следствие против чиновников возможно, а против деятелей культуры — нет. Но говорят о другом - что нельзя устрашать и подавлять - ни чиновников, ни художников, ни рядовых граждан. Нужно расследовать, а не преследовать».

«Протест вызывает не попытка разобраться, а отсутствие такой попытки, давление, устрашение», — подчеркнул Архангельский. Если подобная ситуация складывается на «федеральном уровне, под лучами софитов, что удивляться, что дальше от центральных СМИ происходит то же самое», добавил он.

Архангельский напомнил о деле историка, исследователя ГУЛАГа Юрия Дмитриева и отметил, что дела, в которых находятся известные деятели искусств, сами по себе воспринимаются частью судебной системы как показательные.

«Если можно так поступать с Серебренниковым: не расследовать, а держать под домашним арестом и не давать работать или удерживать Малобродского или Дмитриева за решеткой, то тем более можно сажать 20-летнего Максима Хохлова вопреки доказательной базе», — сказал Архангельский.

«У нас нет прецедентного права, но, к сожалению, есть прецедентное бесправие, — заявил он, обращаясь к президенту. — В связи с этим сигналы системе невероятно важны. 18 декабря вы сказали, что готовы подумать о масштабной амнистии к выборам президента, это очень важная инициатива. Разумеется, это не решение, но это, как минимум, важная, с моей точки зрения, тема. Наше общество, культура нуждаются в гуманизации как политической программе, тогда и предлагаемые исправления в законах о культуре, которые я поддерживаю, будут системным управлением сложной ситуации».

P.S. «Мы часто говорим сегодня о Кирилле Серебренникове, о том, что связано с его делом. Я просто хочу сказать очень важную информацию. Я прошу о милосердии. У Кирилла Серебренникова очень пожилые родители — отцу 84 года, у мамы болезнь Альцгеймера», — сказал на заседании Совета по культуре кинорежиссер Алексей Герман, передает «Интерфакс».

Он добавил, что официально Серебренников не является опекуном своих родителей. «Поэтому он не может помогать, у него арестованы счета, он не может переводить деньги. Я очень боюсь, что он просто может не застать в живых отца или маму. Я знаю, Владимир Владимирович, что для вас семья очень важна, и надеюсь, что следствие может быть чуть более милосердным, потому что это будет трагедия», — сказал режиссер Путину.

Полный текст выступлений участников сегодняшнего заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству будет позже опубликован на сайте kremlin.ru.



