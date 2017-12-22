Путин предложил разработать новый закон о культуре

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Сегодня, 21 декабря, на заседании Совета по культуре и искусству в Кремле президент Владимир Путин выступил с предложением разработать новый закон о культуре.

«Проект закона должен пройти через процедуру широкого общественного обсуждения», — цитирует Путина президентский сайт.

«В будущем законе важно четко отразить особенности, специфику сферы культуры, ее всеобъемлющий характер и значимость — как миссии, как общественного блага», — сказал президент.

Разработать новый закон, создав соотвествующую рабочую группу, он предложил членам Совета по культуре и искусству вместе с их «коллегами и представителми профильных ведомств».

Путин также попросил «уже сейчас решить наиболее острый, чувствительный для творческих коллективов и творческих деятелей вопрос, а именно — внести ряд правок в закон о контрактной системе», отметив, что «он далеко не всегда учитывает специфику сферы культуры, ставит работающих здесь людей порой в двусмысленное положение, и в его корректировке, в установке понятных, логичных и прозрачных правил финансово-хозяйственной деятельности творческих организаций заинтересованы, безусловно, все: и представители культурного сообщества, и государство».















