В России выходят воспоминания Филипа Гласса

© Издательство Ивана Лимбаха

24 декабря на Новой сцене Александринского театра в Петербурге состоится презентация книги Филипа Гласса «Слова без музыки: Воспоминания», которую готовит к печати Издательство Ивана Лимбаха.

«В книге, написанной к своему восьмидесятилетию, крупнейший американский композитор-минималист — создатель экспериментальных опер-портретов "Эйнштейн на пляже", "Сатьяграха" (о Махатме Ганди), "Эхнатон", "Галилео Галилей", "Кеплер", соавтор Рави Шанкара, реформатор симфонического языка постмодерна, оказавший влияние на Дэвида Боуи и Брайана Ино, — оглядывается на свою жизнь и видит ее как протянувшееся во времени и пространстве "место музыки", куда можно возвращаться, как в Балтимор или Индию, и там "думать музыку", — говорится в аннотации издательства. — Потому что музыка Филипа Гласса это и есть его мысль и слово, это и есть та модальность, в которой работают его сознание, воображение и память».

Помимо презентации в программе вечера, организованного Новой сценой Александринского театра совместно с проектом «Эшколот», лекция журналиста Алексея Мунипова «Филип Гласс. Портрет в 12 частях».

После презентации состоится концерт {instead} ensemble, на котором в сопровождении видеоарта Ника Теплова прозвучат произведения Филипа Гласса: Струнный квартет №5, а также «Mad Rush» и Этюд №2 для фортепиано.

Начало лекции и презентации книги в 18:00, вход бесплатный по предварительной регистрации.











