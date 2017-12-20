Теодор Курентзис и MusicAeterna отправятся в первый гастрольный тур по России

© Perm Opera Ballet Theatre / YouTube

Сегодня, 20 декабря, выступлением в Перми свой первый большой российский тур открывает оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. На концертах тура в шести городах России прозвучит Седьмая симфония Шостаковича.

Как сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета, из Перми оркестр отправится в Тюмень, где выступит впервые. Концерт пройдет 22 декабря в Тюменской филармонии.

Далее в гастрольном графике MusicAeterna концерты в Новосибирске (24 декабря, Новосибирская филармония) и Красноярске (26 декабря, Красноярская филармония). Перед концертами в этих городах музыкальный критик Ляля Кандаурова прочтет лекцию для зрителей, в которой расскажет о структуре Седьмой симфонии Шостаковича, «ключах» к пониманию этой музыки и особенностях трактовки партитуры Теодором Курентзисом и его оркестром.

Завершится тур исполнением Седьмой симфонии Шостаковича в Петербурге (28 декабря в Концертном зале Мариинского театра) и Москве (29 декабря в Большом зале Московской консерватории).























