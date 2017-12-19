«Гараж» запустил сеть архивов российского искусства

© Анастасия Иванова / Музей современного искусства «Гараж»

Сегодня, 18 декабря, Музей современного искусства «Гараж» объявил о запуске проекта «Сеть архивов российского искусства» (Russian Art Archive Network, RAAN), который объединяет архивные коллекции со всего мира, посвященные истории отечественного искусства послевоенного периода.

RAAN — это онлайн-каталог документов, пополняющийся материалами из архива музея «Гараж» и архивов партнеров проекта, собрания которых связаны с историей российского современного искусства.

Проект предусматривает поэтапную оцифровку фондов архива Музея «Гараж» и архивов партнеров, внесение сведений об этих фондах в специально разработанное музеем приложение, а также интеграцию информации, содержащейся в базах данных партнеров на сайте проекта russianartarchive.net. Сайт доступен на русском и английском языках, каталог архива содержит в основном русскоязычные материалы, за исключением записей о документах и прессе на иностранных языках, а также сведений о выставках и событиях, происходивших за пределами СССР и России.

Первый массив документов состоит из материалов из нескольких коллекций архива Музея «Гараж», включая пригласительные билеты, пресс-релизы и афиши из собрания фонда «Художественные проекты», коллекции афиш из собраний Леонида Талочкина и Нины Зарецкой (TV Галерея).

К оцифровке также готовятся документы двух известных зарубежных институций — обладателей архивных фондов, посвященных советскому неофициальному искусству, — Музея Зиммерли при Ратгерском университете (Нью-Джерси, США) и архива Исследовательского центра Восточной Европы при Бременском университете (Германия).







