Фестиваль альтернативной книги и периодики пройдет в Москве

© FAQ. Фестиваль альтернативной книги и периодики / Facebook

16 декабря на территории московского творческого квартала «Хлебозавод 9» состоится фестиваль альтернативной книги и периодики FAQ.

Начало фестиваля FAQ в 13:00, вход свободный.

Программа:

13:00–20:00 — Ярмарка независимой книги в пространстве Moscow Flower School

15:00–20:00 — «Печатные выражения» в пространстве «Аудитория»

(куратор: Иван Перец)

В «Аудитории» темой обсуждения станут независимые издания, посвященные современному искусству, дизайну, архитектуру и моде. Спикеры ответят на вопросы о зарождении идеи альтернативного журнала, расскажут о концепции своего проекта, о том, какие инструменты продвижения используют и как им удается оставаться «на плаву», с небольшими бюджетами, сохраняя свою узкую аудиторию.

13:00–14:00 — утренний open talk: Иван Перец (MEOW MAG), Игорь Компаниец, Константин Котов (lebigmag), Егор Мостовщиков («Батенька, да вы трансформер»)

15:00–17:00 — Эмми Коски (Odiseo Magazine)

18:00–20:00 — Мария Жудина (PUSS PUSS Magazine).

15:00–21:00 — «Буквоблудие» в ДК [делай культуру]

(куратор: Владимир Стекачев)

Граффити-культура основана на буквах, отчасти поэтому вместо развернутого текста мы имеем шифрованные послания, аббревиатуры, иногда еще и нечитаемые из-за особенности каллиграфических изысков авторов. Неосведомленному прохожему эти письмена кажутся бессмыслицей, пустотой. Такая ситуация отражена в названии события — «Буквоблудие». Задача — показать, куда привели уличных художников буквы, на что они их подтолкнули, и во что вылилась их граффити-деятельность, отличная от методов, академических, традиционных. Практикующие уличные художники расскажут о своем опыте посредством лекций, чтений и перформансов.

15:00–15:30 — Вступление и презентация проекта «Демо016» с показом видео / Владимир Стекачев — автор проекта, режиссер.

15:40 -16:20 — Презентация ярмарки самиздата о граффити и уличном искусстве Unlock / Хавьер Абарка (Испания) – художник-граффитчик, основатель Unlock Book Fair

16:30–18:10 — Лекция «Taki 183 как воспитательный роман» / Dumar Novy (США) – граффитчик, писатель

18:30–19:30 — Лекция «AKV-Berlin: Автодидактический дизайн в самодельных публикациях» / Кевин Кемтер (Германия) — художник, один из основателей берлинского независимого издательства AKV

19:40–21:00 — Лекция-чтение «Kilroy's Conformity» / Dumar Novy (США) – граффитчик, писатель

22:00–23:00 — Показ фильма «TUndeground» (строение 17 «Котельная»).

22:00–01:00 — Вечеринка паблика «Параллель», посвященного женщинам в музыке, в ДК [делай культуру]

(куратор: Jekka)



