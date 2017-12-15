«Пионер» покажет «Врожденный порок» Пола Томаса Андерсона

© Park Circus / Warner Bros.

23 декабря в программе «Наконец-то в кино» в московском кинотеатре «Пионер» впервые в России на большом экране будет показан фильм «Врожденный порок» Пола Томаса Андерсона по одноименному роману Томаса Пинчона.

«Пол Томас Андерсон — едва ли не главный американский режиссер, работающий сегодня, grand auteur, наследник "нового Голливуда" 1970-х, последователь таких великих мастеров, как Роберт Олтмен и Стэнли Кубрик, — отмечает сайт «Пионера». — Совсем неудивительно, что именно Андерсон первым в истории кино взялся за одного из самых сложных и неприступных для переноса на экран авторов современной Америки — Томаса Пинчона, классика мировой литературы XX века.

«Главный герой "Врожденного порока" — разбитной частный детектив Ларри "Док" Спортелло, хиппарь и большой любитель травки, который среди прочего расследует исчезновение своей бывшей подруги и ее нового богатого бойфренда, недавно обратившихся к нему с одним делом».

«Врожденный порок» (Inherent Vice, США, 2014)

Режиссер: Пол Томас Андерсон

Автор сценария: Пол Томас Андерсон

Оператор: Роберт Элсвит

Композитор: Джонни Гринвуд

В ролях: Джоанна Ньюсом, Хоакин Феникс, Кэтрин Уотерстон, Джордан Кристиан Херн, Джош Бролин, Эрик Робертс, Серена Скотт Томас, Майя Рудольф, Бенисио Дель Торо, Риз Уизерспун, Оуэн Уилсон

Фильм будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.







