«Электротеатр Станиславский» готовит премьеру оперы Александра Белоусова

Сцена из оперы «Маниозис» © Олимпия Орлова / © Олимпия Орлова / «Электротеатр Станиславский»

С 11 по 14 января 2018 года в «Электротеатре Станиславский» в Москве пройдут премьерные показы спектакля «Маниозис 2. Продолжение и завершение» композитора и режиссера Александра Белоусова.

Автор либретто — Андрей Ирышков, музыкальный руководитель — Арина Зверева, дирижер — Владимир Горлинский. Над спектаклем также работают художник-постановщик Степан Лукьянов, художник по костюмам Анастасия Нефедова, хореограф Алберс Альбертс, художник по свету Евгений Лисицын, видеохудожник Влад Зиновьев и другие.

Александр Белоусов учился в Киевской консерватории (факультет режиссуры оперы), Лаборатории Анатолия Васильева, Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова. Участник фестивалей в России и Германии сольно и в коллаборациях с музыкантами, художниками, кино- и видеорежиссерами

Камерная опера Александра Белоусова «Маниозис» — музыкально-философское размышление на основе актуализированной идеи Бенедикта Спинозы о необходимом и добровольном единении людей на основе разума и всеобщей пользы — была поставлена в «Электротеатре Станиславский» в 2016 году и стала московским дебютом композитора.

Композитор Владимир Раннев об опере «Маниозис 2. Продолжение и завершение»:

«Это причудливо устроенный мир звуков, слов, жестов, света, сценических объектов. Здесь музыкальна не только музыка, но вся организация сложносочиненной театральной ткани — все подчинено придуманной композитором игре в события-импульсы, расставленные по нужным временным точкам и отрезкам. Оттого двуязычный текст (на немецком и на русском) приобретает смысловую слоистость: что-то воспринимается как откровение, что-то — как сарказм, что-то — как нерасчленимый "шум языка". При всей яркости, цветовой и событийной насыщенности спектакля, местами наполненного отвязным трэшем, композитору, примеряющему на себя не только роль создателя, но отчасти — и наблюдателя за созданным, удается достигнуть медитативной отрешенности».







