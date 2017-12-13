В Подмосковье пройдет выставка графики Пикассо

17 декабря в Музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый Иерусалим» откроется выставка работ печатной графики Пабло Пикассо, созданных в жанре livre d'artiste («книга художника») в 1919-1969 годах.

Выставка подготовлена совместо с Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ). «Великолепный рисовальщик, Пикассо создал значительное количество интереснейших графических серий для livre d'artiste. Основная часть работ художника впервые демонстрируется в России», — говорит директор ГМИИ Марина Лошак.

В основе экспозиции «Пабло Пикассо. Художник и книга» издания livre d'artiste из собраний российских коллекционеров Георгия Генса и Бориса Фридмана.

Выставка будет включать три раздела. В первом будут представлены работы художника, выполненные до начала 1950-х годов, во втором — работы оригинальной печатной графики Пикассо из архивов ГМИИ, отдельный зал будет полностью посвящен созданной художником серии эскизов костюмов и декораций к балету «Треуголка», поставленному в рамках Дягилевских сезонов в Европе.

Особого внимания заслуживает серия офортов к «Шести фантастическим сказкам» Мориса Тоски, которую художник создал в период оккупации Франции во время Второй мировой войны. Отдельное экспозиционное пространство займет одна из самых ярких работ Пикассо — 125 цветных литографий 1948 года к поэме Пьера Реверди «Песни мертвых».

Выставка «Пабло Пикассо. Художник и книга» в Музее «Новый Иерусалим» продлится до 16 марта 2018 года.







