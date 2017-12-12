Названы лауреаты «Большой книги»

© «Большая книга»

Сегодня, 12 декабря, в Доме Пашкова в Москве состоялась церемония награждения лауреатов национальной литературной премии «Большая книга».

Список лауреатов приводится на сайте премии:

Первое место

Лев Данилкин — «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»

Второе место

Сергей Шаргунов — «Катаев. Погоня за вечной весной»

Третье место

Шамиль Идиатуллин — «Город Брежнев»

Специальный приз за вклад в литературу получила Виктория Токарева. Победителями читательского конкурса стали Сергей Шаргунов, Лев Данилкин и Шамиль Идиатуллин.

Премия Большая книга учреждена Центром поддержки отечественной словесности в 2005 году. На соискание премии выдвигаются художественные и документальные произведения на русском языке или в авторском переводе на русский. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту жительства не существует.

В этом году денежное содержание главного приза составляет 3 млн рублей, второго — 1,5 млн рублей, третьего — 1 млн рублей.



