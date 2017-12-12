Названы лауреаты «Большой книги»© «Большая книга»
Сегодня, 12 декабря, в Доме Пашкова в Москве состоялась церемония награждения лауреатов национальной литературной премии «Большая книга».
Список лауреатов приводится на сайте премии:
Первое место
- Лев Данилкин — «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»
Второе место
- Сергей Шаргунов — «Катаев. Погоня за вечной весной»
Третье место
- Шамиль Идиатуллин — «Город Брежнев»
Специальный приз за вклад в литературу получила Виктория Токарева. Победителями читательского конкурса стали Сергей Шаргунов, Лев Данилкин и Шамиль Идиатуллин.
Премия Большая книга учреждена Центром поддержки отечественной словесности в 2005 году. На соискание премии выдвигаются художественные и документальные произведения на русском языке или в авторском переводе на русский. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту жительства не существует.
В этом году денежное содержание главного приза составляет 3 млн рублей, второго — 1,5 млн рублей, третьего — 1 млн рублей.
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