Лаборатория видеопоэзии и Премия АТД объявили программу финальных мероприятий

© Премия Аркадия Драгомощенко

С 14 по 18 декабря в Петербурге пройдут мероприятия Лаборатории видеопоэзии (кураторы — Андрей Родионов и Екатерина Троепольская) и Премии Аркадия Драгомощенко (куратор — Галина Рымбу).

За пять дней на разных городских площадках состоятся показы конкурсной программы фестиваля видеопоэзии «Пятая нога» и круглый стол жюри и участников фестиваля, посвященный объявлению результатов конкурса этого года, внеконкурсный показ лучших работ Международного фестиваля видеопоэзии «Зебра», традиционные Большие поэтические чтения памяти Аркадия Драгомощенко, дебаты жюри Премии АТД и награждение лауреата.

Также в программе Лаборатории видеопоэзии и Премии АТД шесть книжных презентаций (новые книги представят поэты и переводчики: Анна Глазова, Алёша Прокопьев, Егана Джаббарова, Кирилл Корчагин, Андрей Родионов и Екатерина Троепольская, Михаэль Донхаузер), открытие выставки «Голос стих» Дмитрия Безуглова (кураторы Полина Заславская и Константин Шавловский), два специальных кинопоказа — фильма «Прорубь» Андрея Сильвестрова, который представят авторы картины и кинокритики Василий Корецкий и Василий Степанов, и специальный показ фильма классика американского киноавангарда Стэна Брекиджа «Dog Star Man» с 16-мм пленки с последующей дискуссией поэта Никиты Сафонова и кинокритика Алексея Артамонова.

16 и 17 декабря гости Новый сцены Александринского театра смогут сыграть в игру «Солидарность» медиахудожника и поэта Анны Толкачевой.

Специальным гостем Премии Аркадия Драгомощенко в этом году станет австрийский поэт Михаэль Донхаузер — к его приезду в серии «Новые стихи» издательства «Порядок слов» выходит книга стихов «Самые красивые песни» в переводах Анны Глазовой.

Специальным гостем Лаборатории видеопоэзии станет Томас Вольфарт, один из создателей самого крупного Международного фестиваля видеопоэзии «Зебра».

Партнеры Лаборатории видеопоэзии и Премии Аркадия Драгомощенко:

Генеральный партнер: Новая сцена Александринского театра

Партнеры: Смольный институт свободных искусств и наук, Творческое пространство 0+, отель «Индиго», Галерея искусств Kgallery, videorepublic.ru

Организатор — культурный центр «Порядок слов»



