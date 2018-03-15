Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia

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Сегодня, 12 декабря, газета The Art Newspaper Russia опубликовала лонг-лист своей ежегодной премии за самые значимые события в области искусства.

Редакция The Art Newspaper Russia сформировала лонг-лист по итогам 2017 года в пяти номинациях:

«Музей года»

Всероссийский Музей декоративно-прикладного и народного искусства ВМДПНИ (Москва);

Государственная Третьяковская галерея (Москва);

Государственный Музей Изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва);

Музей современного искусства «Гараж» (Москва);

Музей Фаберже (Петербург).

«Выставка года»

«Оттепель» / Государственная Третьяковская галерея (Москва);

«Революция. Русское искусство 1917–1932» / Королевская академия художеств (Лондон, Великобритания);

IV Уральская индустриальная биеннале современного искусства (Екатеринбург);

«Цай Гоцян. Октябрь» / Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва);

«Ян Фабр. Рыцарь отчаяния — воин красоты» / Государственный Эрмитаж (Петербург).

«Книга года»

«Вклад. Художественное наследие Строгановых XVI–XVII веков в музеях Сольвычегодска и Пермского края» / Авторы концепции: З. Мехреньгина, Ю. Тавризян, Т. Юдкевич, Е. Корнеев, К. Велиховская / Пермская государственная художественная галерея (в рамках программы «Первая публикация» Благотворительного фонда В. Потанина;

Издательство «Барбарис» Ирины Тархановой по совокупности выпущенных в 2017 году книг;

«Русский холст. Живопись в Российской Империи 1757–1881 гг.» («The Russian Canvas. Painting in Imperial Russia 1757–1881») / Розалинд П. Бейксли / Yale University Press;

«iPhuck 10» / В. Пелевин / Издательство «Э», 2017;

«Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины ХХ века» / А. Хлобыстин / «Борей Арт», 2017.

«Реставрация года»

Фрески церкви Успения в Мелётове (1465 г.) / Межобластное научно-реставрационное художественное управление (МНРХУ) и Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И.Э. Грабаря;

Комплекс зданий и сооружений станций Московской окружной железной дороги (1903–1908 гг.). Станции: Лихоборы, Угрешская, Андроновка, Владыкино, Кожухово, Пресня, Белокаменная, Канатчиково, Воробьевы горы, Кутузово, Черкизово, Серебряный бор, Лефортово;

Конклюзия «Апофеоз царствования Анны Иоанновны», посвященная русско-турецкой войне 1735–1739 годов. ГосНИИР — написано на трех сшитых полотнах на шелке / 60 лет ГосНИИРу;

Полотно Вильгельма Котабринского «Оргия» (1848–1921 гг.) / Группа реставраторов Государственного Русского Музея (Петербург);

Главное здание усадьбы Ивана Прове на Новой Басманной / ООО «Возрождение».

«Личный вклад»

Алексей Ананьев;

Тамаз и Ивета Манашеровы;

Леонид Михельсон;

Наталья Опалева;

Софья и Роман Троценко.

Шорт-лист премии The Art Newspaper Russia (по три финалиста в каждой из пяти номинаций) будет объявлен в январе 2018 года, церемония награждения лауреатов состоится 28 февраля 2018 года в Центральном Манеже в Москве.



