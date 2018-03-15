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Объявлен лонг-лист премии The Art Newspaper Russia

News_detailed_picture© The Art Newspaper Russia

Сегодня, 12 декабря, газета The Art Newspaper Russia опубликовала лонг-лист своей ежегодной премии за самые значимые события в области искусства.

Редакция The Art Newspaper Russia сформировала лонг-лист по итогам 2017 года в пяти номинациях:

«Музей года»

  • Всероссийский Музей декоративно-прикладного и народного искусства ВМДПНИ (Москва);
  • Государственная Третьяковская галерея (Москва);
  • Государственный Музей Изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва);
  • Музей современного искусства «Гараж» (Москва);
  • Музей Фаберже (Петербург).

«Выставка года»

  • «Оттепель» / Государственная Третьяковская галерея (Москва);
  • «Революция. Русское искусство 1917–1932» / Королевская академия художеств (Лондон, Великобритания);
  • IV Уральская индустриальная биеннале современного искусства (Екатеринбург);
  • «Цай Гоцян. Октябрь» / Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва);
  • «Ян Фабр. Рыцарь отчаяния — воин красоты» / Государственный Эрмитаж (Петербург).

«Книга года»

  • «Вклад. Художественное наследие Строгановых XVI–XVII веков в музеях Сольвычегодска и Пермского края» / Авторы концепции: З. Мехреньгина, Ю. Тавризян, Т. Юдкевич, Е. Корнеев, К. Велиховская / Пермская государственная художественная галерея (в рамках программы «Первая публикация» Благотворительного фонда В. Потанина;
  • Издательство «Барбарис» Ирины Тархановой по совокупности выпущенных в 2017 году книг;
  • «Русский холст. Живопись в Российской Империи 1757–1881 гг.» («The Russian Canvas. Painting in Imperial Russia 1757–1881») / Розалинд П. Бейксли / Yale University Press;
  • «iPhuck 10» / В. Пелевин / Издательство «Э», 2017;
  • «Шизореволюция. Очерки петербургской культуры второй половины ХХ века» / А. Хлобыстин / «Борей Арт», 2017.

«Реставрация года»

  • Фрески церкви Успения в Мелётове (1465 г.) / Межобластное научно-реставрационное художественное управление (МНРХУ) и Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И.Э. Грабаря;
  • Комплекс зданий и сооружений станций Московской окружной железной дороги (1903–1908 гг.). Станции: Лихоборы, Угрешская, Андроновка, Владыкино, Кожухово, Пресня, Белокаменная, Канатчиково, Воробьевы горы, Кутузово, Черкизово, Серебряный бор, Лефортово;
  • Конклюзия «Апофеоз царствования Анны Иоанновны», посвященная русско-турецкой войне 1735–1739 годов. ГосНИИР — написано на трех сшитых полотнах на шелке / 60 лет ГосНИИРу;
  • Полотно Вильгельма Котабринского «Оргия» (1848–1921 гг.) / Группа реставраторов Государственного Русского Музея (Петербург);
  • Главное здание усадьбы Ивана Прове на Новой Басманной / ООО «Возрождение».

«Личный вклад»

  • Алексей Ананьев;
  • Тамаз и Ивета Манашеровы;
  • Леонид Михельсон;
  • Наталья Опалева;
  • Софья и Роман Троценко.

Шорт-лист премии The Art Newspaper Russia (по три финалиста в каждой из пяти номинаций) будет объявлен в январе 2018 года, церемония награждения лауреатов состоится 28 февраля 2018 года в Центральном Манеже в Москве.

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