В Новой Третьяковке пройдет выставка Игоря Шелковского

Игорь Шелковский. Объект №2. 2017 © Игорь Шелковский

15 декабря в зале спецпроектов Новой Третьяковки откроется выставка «Город дорог» художника, скульптора, издателя журнала «А–Я» Игоря Шелковского.

Выставка посвящена отношению Игоря Шелковского к теме «город». В экспозицию войдут десять объектов-структур из мастерской художника, ее центральным элементом станет увеличенная версия одного из этих объектов — архитектурная инсталляция, внутри которой зритель сможет находиться и двигаться сквозь ее элементы.

Выставка «Город дорог» Игоря Шелковского в Новой Третьяковке продлится до 25 марта 2018 года.

Игорь Шелковский родился в 1937 году в Оренбурге, учился в Художественном училище 1905 года (1954–1959), был реставратором фресок и икон в Московском Кремле и Новгороде (1962–1966).

В 1971 году начал работать как скульптор, в 1976 году уехал во Францию. В эмиграции издавал журнал о современном искусстве «А-Я» (1979–1986).

Работы Игоря Шелковского находятся в собраниях Георгия Костаки (Греция), Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Центра Помпиду (Париж, Франция), Zimmerli Art Museum (Нью-Джерси, США), Музея современного искусства (Вена, Австрия).















