Depeche Mode стали концертными рекордсменами года

Depeche Mode стали концертными рекордсменами годаКонцерт Depeche Mode в Стокгольме 5 мая 2017 года© Dario Casciero / YouTube
За 2017 год британская группа Depeche Mode продала 1,4 млн билетов на концерты своего тура «Global Spirit», поставив мировой рекорд среди поп-исполнителей.
Как сообщает SAV Entertainment, второе место занял Эд Ширан (Великобритания, 1,25 млн билетов), третье — Джастин Бибер (Канада, 1 млн билетов).
Композитор и автор большинства хитов Depeche Mode Мартин Гор заявил, что удивлен столь высокими объемами продаж на этом этапе карьеры группы.
В программе тура «Global Spirit» в поддержку 14-го студийного альбома «Spirit» Depeche Mode более ста концертов по всему миру.
Зимой 2018 года группа выступит в Дании, Германии, Фрпанции, Италии, Чехии, Венгрии, Австрии, Польше, Белоруссии, Финляндии, Латвии, Литве, а также в России: 16 февраля — в Петербургском СКК, 25 февраля — в СК «Олимпийский» в Москве.
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