«Юноша с лютней» вернулся в Эрмитаж

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С 9 декабря в Аполлоновом зале Зимнего дворца после двухлетней реставрации выставлена картина «Юноша с лютней» – единственное в России произведение Караваджо.

«Мы открываем выставку одного из лучших шедевров Эрмитажа, который прошел долгую реставрацию. Я благодарен всем тем, кто сделал эту большую работу. Я благодарю реставраторов, благодаря которым картина получила новую жизнь», — сказал на открытии выставки «Микеланджело Меризи да Караваджо. Юноша с лютней. К завершению реставрации» генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

«"Юноша с лютней" считается жемчужиной эрмитажной коллекции и является единственным произведением прославленного итальянского мастера в России. Представление картины после её реставрации — это исключительное событие не только для Эрмитажа, но и всего мирового художественного содружества», — сообщает сайт музея.

Картина «Юноша с лютней» была создана в 1595–1596 годах, в собраннии Эрмитажа она находится с 1808 года.

В мае 2015 года «Юноша с лютней» поступил в лабораторию научной реставрации станковой живописи Эрмитажа. Реставрация картины сопровождалась подробным технико-технологическим исследованием с помощью современного высокоточного оборудования.

«После завершения раскрытия живописи от желтого лака, прописок и записей картина в значительной степени преобразилась, приблизившись к авторскому колористическому решению», — отмечают в Эрмитаже.

Выставка «Микеланджело Меризи да Караваджо. Юноша с лютней. К завершению реставрации» продлится до 25 марта 2018 года.







