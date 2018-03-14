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Театр наций представит сериал по «Красному колесу»

News_detailed_picture© Новое Пространство Театра Наций / Facebook

Сегодня, 11 декабря, в Новом пространстве Театра наций в Москве начинаются показы театрального сериала по роману Александра Солженицына «Красное колесо».

В сериале пять спектаклей, созданных режиссерами и драматургами — участниками театральной лаборатории «Колесо», идея которой принадлежит художественному руководителю Театра наций Евгению Миронову и его заместителю Роману Должанскому. Лаборатория является частью творческой программы театра, посвященной столетию революции 1917 года.

«Появление в такой программе имени Александра Солженицына объяснять не нужно — тем более, что в будущем году исполняется 100 лет со дня рождения великого русского писателя, — приводит сайт Нового пространства слова куратора лаборатории «Колесо», режиссера Талгата Баталова. — Мне предложили взяться за проведение лаборатории и подумать над возможным материалом. Погрузившись в творческое наследие писателя, я довольно быстро нашел ответ, который многих удивил — это должно быть "Красное колесо"! Роман-эпопея, над которым Солженицын работал всю жизнь и который охватывает важнейшие события как предшествующих революции лет, так и собственно революционные события 1917 года».

По словам Баталова, идею «театрального сериала» подсказала сама структура романа. «Каждую "серию" отдали разным творческим парам, составившимся из режиссера и драматурга <...> из разных городов, и не только российских, — сообщил он. — Так что в итоге зритель увидит пять совершенно разных взглядов на роман Солженицына».

Расписание театрального сериала «Красное колесо»:

  • 11 декабря — «Столыпин | Богров»
    Драматург: Гульнара Гарипова
    Режиссер: Степан Пектеев
  • 16 декабря — «Вагон системы Полонсо»
    Драматург: Дмитрий Богославский
    Режиссер: Талгат Баталов
  • 17 декабря — «Мертвые»
    Драматург: Константин Стешик
    Режиссер: Сергей Чехов
  • 23 декабря — «Ячейка»
    Драматург: Михаил Башкиров
    Режиссер: Егор Матвеев
  • 24 декабря — «На "Дне"» Драматург: Полина Бородина Режиссер: Артем Терехин
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