Театр наций представит сериал по «Красному колесу»© Новое Пространство Театра Наций / Facebook
Сегодня, 11 декабря, в Новом пространстве Театра наций в Москве начинаются показы театрального сериала по роману Александра Солженицына «Красное колесо».
В сериале пять спектаклей, созданных режиссерами и драматургами — участниками театральной лаборатории «Колесо», идея которой принадлежит художественному руководителю Театра наций Евгению Миронову и его заместителю Роману Должанскому. Лаборатория является частью творческой программы театра, посвященной столетию революции 1917 года.
«Появление в такой программе имени Александра Солженицына объяснять не нужно — тем более, что в будущем году исполняется 100 лет со дня рождения великого русского писателя, — приводит сайт Нового пространства слова куратора лаборатории «Колесо», режиссера Талгата Баталова. — Мне предложили взяться за проведение лаборатории и подумать над возможным материалом. Погрузившись в творческое наследие писателя, я довольно быстро нашел ответ, который многих удивил — это должно быть "Красное колесо"! Роман-эпопея, над которым Солженицын работал всю жизнь и который охватывает важнейшие события как предшествующих революции лет, так и собственно революционные события 1917 года».
По словам Баталова, идею «театрального сериала» подсказала сама структура романа. «Каждую "серию" отдали разным творческим парам, составившимся из режиссера и драматурга <...> из разных городов, и не только российских, — сообщил он. — Так что в итоге зритель увидит пять совершенно разных взглядов на роман Солженицына».
Расписание театрального сериала «Красное колесо»:
- 11 декабря — «Столыпин | Богров»
Драматург: Гульнара Гарипова
Режиссер: Степан Пектеев
- 16 декабря — «Вагон системы Полонсо»
Драматург: Дмитрий Богославский
Режиссер: Талгат Баталов
- 17 декабря — «Мертвые»
Драматург: Константин Стешик
Режиссер: Сергей Чехов
- 23 декабря — «Ячейка»
Драматург: Михаил Башкиров
Режиссер: Егор Матвеев
- 24 декабря — «На "Дне"»
Драматург: Полина Бородина
Режиссер: Артем Терехин
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