Музей имени Андрея Рублева открывает обновленную экспозицию

Христос Вседержитель. Первая половина XIII века (фрагмент)) © Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

Сегодня, 11 декабря, в Спасо-Андрониковом монастыре в Москве открывается для посетителей обновленная постоянная экспозиция Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

«Мы приложили все усилия, чтобы сделать это знаменательным событием, посвященным 70-летию музея. Необходимость в создании экспозиции, которая не обновлялась более 25 лет, настала уже давно», — рассказал ТАСС директор музея Михаил Миндлин.

Он отметил, что большинство икон из прежней экспозиции перейдут в новую. Они будут дополнены произведениями, которые не были доступны широкому зрителю до настоящего времени. В состав войдут и несколько памятников из частных коллекций.

Согласно новой концепции постоянной экспозиции музея, древние памятники, поделенные на несколько разделов, будут размещаться на трех этажах церкви Архангела Михаила. В ризнице на первом будут экспонироваться произведения декоративно-прикладного искусства: иконы в окладах, предметы церковной утвари, книги, древнерусская медно-литая пластика, произведения лицевого шитья.

Второй этаж займут обновленные и возвращенные к жизни произведения русского религиозного искусства. Среди них не только иконы начала XVII века, но и отреставрированный Спасо-Ефимиевский иконостас второй половины XVII века. «Раньше в экспозиционный показ входили 36 икон из этого иконостаса, а теперь мы показываем 52 иконы», — рассказал директор музея. Еще один зал второго этажа будет посвящен творчеству иконописцев Оружейной палаты.

Один из небольших компартиментов музея будет предназначен для икон XVIII века, а другой для икон ХIХ — начала XX века. На антресольном этаже расположится экспозиция деревянной древнерусской скульптуры, а на третьем этаже в церкви Алексия-митрополита будет размещена экспозиция фрагментов фресок, изразцов, архитектурных элементов интерьеров храмов. Здесь же появится реконструированный и дополненный иконостас, выполненный в технике монументальной живописи.

По словам директора музея, центральный экспонат обновленной экспозиции — икона Спаса Вседержителя XIII века, подаренная музею Василием Ситниковым. «Эта древнейшая икона из собрания музея будет находиться на первом этаже», — сказал Миндлин. Он также сообщил, что в экспозиции посетители смогут увидеть еще одну древнюю фрагментарно сохранившуюся икону с изображением Богоматери.

Музей имени Андрея Рублева существует с 1947 года и является единственным специализированным государственным музеем древнерусского искусства.



