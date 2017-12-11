Творческий вечер Владимира Войновича пройдет в ЦДХ© Илья Зинин
13 декабря в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве состоится творческий вечер писателя Владимира Войновича.
«Встреча откроется монологом "Образы и слова" — сатирик расскажет о своих творческих принципах и жизненном пути, поделится воспоминаниями о советской творческой интеллигенции и "шестидесятниках", взглядами на современную Россию и прогнозами относительно ее будущего», — сообщает сайт ЦДХ.
После своего выступления Владимир Войнович ответит на вопросы зрителей.
Встреча начнется в Киноконцертном зале ЦДХ в 20:00.
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