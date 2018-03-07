На площадке «Старт» пройдет выставка студентов ГИТИСа

Мария Плавинская. Образ врага © Мария Плавинская

12 декабря на площадке молодого искусства «Старт» Центра современного искусства «Винзавод» откроется групповая выставка «Образ врага», на которой будут представлены работы студентов экспериментального курса Каменьковича-Крымова (ГИТИС).

Десять студентов курса Каменьковича-Крымова — Григорий Рахмилович, Евгения Ржезникова, Анна Иткина, Ольга Сизой, Александра Дыхне, Мария Плавинская, Елизавета Гусева, Анна Гребенникова, Варвара Иваник и Катерина Шаргина — стали участниками проекта «СТАРТ» по итогам серии портфолио-ревю, проведенной Центром современного искусства Винзавод в 2017 году.

Групповая выставка на площадке «Старт» объединяет в одном пространстве работы в разных медиа: видео, объекты, инсталляции, живопись и другие.

Предмет рефлексии художников — образ врага, осмысленный через десять личных историй. Произведения, созданные специально для выставки, посвящены исследованию глобальных проблем молодого поколения — непреодоленных детских страхов, навязчивых мыслей о тотальной слежке и терроре, попытке разобраться с определением термина «враг» в контексте актуальной действительности.

Куратор проекта «Старт» ЦСИ «Винзавод» сезона 2017/2018 Вера Трахтенберг:

«Молодые люди, рожденные в 1990-е годы, не понимают и не знают "врагов" прошлого, но отголоски страхов старших поколений вызывают тревогу. Это становится очевидным сейчас, когда наши первобытные страхи и представления о враге как о чем-то ином, неведомом и поэтому опасном достигают предела. Выставка "Образ врага" — не политизированная история, а эксперимент-исследование, в котором десять студентов позиционируют врага как семейную драму, внутренний конфликт, вечную проблему отцов и детей, угрозу безопасности из прошлого, нарушение права на частную жизнь и другие актуальные "страхи" современного мира. Художники выбирают самые разные медиа, производя высказывания в формате "новой искренности", которой свойственны особое восприятие мира, чувственность и открытость».

Выставка «Образ врага» продлится до 14 января 2018 года. Вход бесплатный.



