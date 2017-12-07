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Объявлены лучшие фильмы 2017 года по версии Sight & Sound

News_detailed_pictureКадр из фильма «Прочь»© BFI

Британский журнал о кино Sight & Sound составил список лучших фильмов, которые вышли на экраны в 2017 году.

Список опубликован на сайте Британского института кино.

При его составлении журнал Sight & Sound опросил 188 критиков и кураторов из разных стран. Каждый из участников опроса выбрал по пять киноновинок года, которые произвели на него самое большое впечатление. При этом в итоговом списке некоторые фильмы получили одинаковое количество голосов, а первое место занял детективный хоррор «Прочь» – режиссерский дебют американского актера, сценариста и продюсера Джордана Пила.

Лучшие фильмы 2017 года по версии Sight & Sound:

  • «Прочь» (Get Out, США-Япония), реж. Джорджан Пил;
  • «Твин Пикс» (Twin Peaks: The Return, США), реж. Дэвид Линч;
  • «Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name, Бразилия-Италия-Франция-США), реж Лука Гуаданьино;
  • «Cама» (Zama, Аргентина-Бразилия-Испания-Нидерланды-Мексика-Португалия-США), реж. Лукресия Мартель;
  • «Вестерн» (Western, Германия), реж. Валеска Гризебах;
  • «Лица, деревни» (Faces Places, Франция), реж. Аньес Варда;
  • «Хорошее время» (Good Time, США), реж. Джошуа и Бен Сэфди;
  • «Нелюбовь» (Россия-Франция-Бельгия-Германия). реж. Андрей Звягинцев;
  • «Дюнкерк» (Dunkirk, США-Великобритания), реж. Кристофер Нолан;
  • «Проект "Флорида"» (The Florida Project, США), реж. Шон Бейкер;
  • «История призрака» (A Ghost Story, США), реж. Дэвид Лоури;
  • «Леди Макбет» (Lady Macbeth, Великобритания), реж. Уильям Олдройд;
  • «120 ударов в минуту» (120 BPM, Франция), реж. Робен Кампийо;
  • «Тебя никогда здесь не было» (You Were Never Really Here, Великобритания-США-Франция), реж. Линн Рэмси;
  • «Божья земля» (God’s Own Country, Великобритания), реж. Фрэнсис Ли;
  • «Персональный покупатель» (Personal Shopper, Франция), реж. Оливье Ассайяс;
  • «Форма воды» (The Shape of Water, США), реж. Гильермо Дель Торо;
  • «Стронг-Айленд» (Strong Island, США-Дания), реж. Янс Форд;
  • «Я вам не негр» (I Am Not Your Negro, Бельгия-Швейцария-Франция-США), реж. Рауль Пек;
  • «Леди Птица» (Lady Bird, США), реж. Грета Гервиг;
  • «Впусти солнце» (Let the Sunshine In, Франция), реж. Клер Дени;
  • «Лунный свет» (Moonlight, США), реж. Барри Дженкинс;
  • «Мама!» (Mother!, США), реж. Даррен Аронофски;
  • «Ферма "Мадбаунд"» (Mudbound, США), реж. Ди Рис;
  • «По ту сторону надежды» (The Other Side of Hope, Финляндия-Германия), реж. Аки Каурисмяки;
  • «Молчание» (Silence, США-Мексика-Великобритания-Тайвань), реж. Мартин Скорсезе.
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