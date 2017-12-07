Объявлены лучшие фильмы 2017 года по версии Sight & Sound

Кадр из фильма «Прочь» © BFI

Британский журнал о кино Sight & Sound составил список лучших фильмов, которые вышли на экраны в 2017 году.

Список опубликован на сайте Британского института кино.

При его составлении журнал Sight & Sound опросил 188 критиков и кураторов из разных стран. Каждый из участников опроса выбрал по пять киноновинок года, которые произвели на него самое большое впечатление. При этом в итоговом списке некоторые фильмы получили одинаковое количество голосов, а первое место занял детективный хоррор «Прочь» – режиссерский дебют американского актера, сценариста и продюсера Джордана Пила.

Лучшие фильмы 2017 года по версии Sight & Sound: