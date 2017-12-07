Объявлены лучшие фильмы 2017 года по версии Sight & Sound

Объявлены лучшие фильмы 2017 года по версии Sight & SoundКадр из фильма «Прочь»© BFI
Британский журнал о кино Sight & Sound составил список лучших фильмов, которые вышли на экраны в 2017 году.
Список опубликован на сайте Британского института кино.
При его составлении журнал Sight & Sound опросил 188 критиков и кураторов из разных стран. Каждый из участников опроса выбрал по пять киноновинок года, которые произвели на него самое большое впечатление. При этом в итоговом списке некоторые фильмы получили одинаковое количество голосов, а первое место занял детективный хоррор «Прочь» – режиссерский дебют американского актера, сценариста и продюсера Джордана Пила.
Лучшие фильмы 2017 года по версии Sight & Sound:
- «Прочь» (Get Out, США-Япония), реж. Джорджан Пил;
- «Твин Пикс» (Twin Peaks: The Return, США), реж. Дэвид Линч;
- «Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name, Бразилия-Италия-Франция-США), реж Лука Гуаданьино;
- «Cама» (Zama, Аргентина-Бразилия-Испания-Нидерланды-Мексика-Португалия-США), реж. Лукресия Мартель;
- «Вестерн» (Western, Германия), реж. Валеска Гризебах;
- «Лица, деревни» (Faces Places, Франция), реж. Аньес Варда;
- «Хорошее время» (Good Time, США), реж. Джошуа и Бен Сэфди;
- «Нелюбовь» (Россия-Франция-Бельгия-Германия). реж. Андрей Звягинцев;
- «Дюнкерк» (Dunkirk, США-Великобритания), реж. Кристофер Нолан;
- «Проект "Флорида"» (The Florida Project, США), реж. Шон Бейкер;
- «История призрака» (A Ghost Story, США), реж. Дэвид Лоури;
- «Леди Макбет» (Lady Macbeth, Великобритания), реж. Уильям Олдройд;
- «120 ударов в минуту» (120 BPM, Франция), реж. Робен Кампийо;
- «Тебя никогда здесь не было» (You Were Never Really Here, Великобритания-США-Франция), реж. Линн Рэмси;
- «Божья земля» (God’s Own Country, Великобритания), реж. Фрэнсис Ли;
- «Персональный покупатель» (Personal Shopper, Франция), реж. Оливье Ассайяс;
- «Форма воды» (The Shape of Water, США), реж. Гильермо Дель Торо;
- «Стронг-Айленд» (Strong Island, США-Дания), реж. Янс Форд;
- «Я вам не негр» (I Am Not Your Negro, Бельгия-Швейцария-Франция-США), реж. Рауль Пек;
- «Леди Птица» (Lady Bird, США), реж. Грета Гервиг;
- «Впусти солнце» (Let the Sunshine In, Франция), реж. Клер Дени;
- «Лунный свет» (Moonlight, США), реж. Барри Дженкинс;
- «Мама!» (Mother!, США), реж. Даррен Аронофски;
- «Ферма "Мадбаунд"» (Mudbound, США), реж. Ди Рис;
- «По ту сторону надежды» (The Other Side of Hope, Финляндия-Германия), реж. Аки Каурисмяки;
- «Молчание» (Silence, США-Мексика-Великобритания-Тайвань), реж. Мартин Скорсезе.
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