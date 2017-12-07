ММОМА станет площадкой кураторских боев программы EUNIC

© Пресс-служба ММОМА

9 декабря в Московском музее современного искусства (МОММА) состоится открытая презентация кураторских проектов, которая подведет итог конкурса для молодых российских кураторов в рамках программы Объединения институтов культуры стран Евросоюза (EUNIC).

Ежегодная программа стажировок для молодых российских кураторов в европейских культурных организациях в этом году проходит в шестой раз. В России программу поддерживают Гёте-Институт, Австрийский Культурный Форум, Британский Совет, Посольство Швеции, Французский Институт и посольство Финляндии.

Тема программы 2017 года — «Расширяя горизонты». Основная задача участников программы стажировок — сформулировать кураторскую концепцию, позволяющую, например, выйти за рамки традиционного представления о проведении выставок, использовать новые художественные формы, общественные площадки, с одной стороны, а с другой стороны, обеспечить доступ к выставке любой аудитории, в том числе и людей с ограниченными возможностями.

В этом году мероприятие пройдет в пространстве ММОМА. В состав жюри войдут Андрей Егоров (ММОМА), Алексей Масляев (ММОМА), Маргарита Осепян (Государственная галерея на Солянке), Вера Трахтенбрег (Центр современного искусства «Винзавод») и Марина Бобылева (Галерея «Триумф»).

Реализация лучшего проекта будет профинансирована грантом в размере 5000 евро.

После кураторских боев, сообщает Гёте-Институт в Москве, состоится круглый стол, в котором примут участие директор музея Ленбаххаус в Мюнхене Матиас Мюлинг и директор музея современного искусства Киасма в Хельсинки Лееви Хаапала.



