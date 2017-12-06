Ирина Корина превратит фасады и крыши «Винзавода» в декорации

© Ирина Корина / ЦСИ «Винзавод»

12 декабря фасады, крыши и другие архитектурные элементы Центра современного искусства «Винзавод» превратятся в декорации в новом проекте Ирины Кориной «Не только про тебя».

«Ирина Корина, работающая с повседневными материалами — баннерная ткань, поликарбонат, профнастил, пластик — масштабирует их, "окружая" посетителей имитациями природы, — сообщает сайт ЦСИ «Винзавод». — "Не только для тебя" вовлекает зрителя в размышления о динамичности изменений окружающей среды, взаимодействии природы и архитектуры, цивилизации и хаоса. Похожие на театральные задники для несуществующего спектакля или фоны компьютерной игры, объекты художника символизируют невозможность возврата сегодняшней цивилизации к гармонии и экологическому равновесию».

Проект Ирины Кориной завершит юбилейной цикл выставок «Прощание с вечной молодостью», посвященный десятилетию «Винзавода».

«В своем проекте "Не только для тебя" Ирина Корина дает нам возможность посмотреть на Винзавод по-новому. Это взгляд художника, сочетающий в себе тонкую иронию и неожиданный ракурс. И это, на мой взгляд, очень важно и ценно», — говорит автор цикла и куратор выставки Николай Палажченко.

Ирина Корина (р. 1977) окончила РАТИ-ГИТИС (2000) по специальности «сценограф», также училась в Институте проблем современного искусства в Москве и Академии искусств в Вене. Как сценограф сотрудничала с театрами Москвы и России, в начале 2000-х работала в кино.

Персональные выставки Ирины Кориной проходили в фонде GRAD в Лондоне, Бруклинской академии музыки в Нью-Йорке, Московском музее современного искусства, Stella Art Foundation, XL Галерее в Москве и Музее современного искусства «Гараж». Также художница участвовала во многих групповых выставках в России и за рубежом, трижды была участницей Венецианской биеннале (2009, 2013, 2017).

Лауреат профессиональной премии в области современного искусства «Соратник» (2006, 2009, 2012) и Всероссийского конкурса в области современного искусства «Инновация» (2008, 2015).

Выставка Ирины Кориной «Не только про тебя» на «Винзаводе» продлится до 31 января 2018 года.



