Ирина Корина превратит фасады и крыши «Винзавода» в декорации© Ирина Корина / ЦСИ «Винзавод»
12 декабря фасады, крыши и другие архитектурные элементы Центра современного искусства «Винзавод» превратятся в декорации в новом проекте Ирины Кориной «Не только про тебя».
«Ирина Корина, работающая с повседневными материалами — баннерная ткань, поликарбонат, профнастил, пластик — масштабирует их, "окружая" посетителей имитациями природы, — сообщает сайт ЦСИ «Винзавод». — "Не только для тебя" вовлекает зрителя в размышления о динамичности изменений окружающей среды, взаимодействии природы и архитектуры, цивилизации и хаоса. Похожие на театральные задники для несуществующего спектакля или фоны компьютерной игры, объекты художника символизируют невозможность возврата сегодняшней цивилизации к гармонии и экологическому равновесию».
Проект Ирины Кориной завершит юбилейной цикл выставок «Прощание с вечной молодостью», посвященный десятилетию «Винзавода».
«В своем проекте "Не только для тебя" Ирина Корина дает нам возможность посмотреть на Винзавод по-новому. Это взгляд художника, сочетающий в себе тонкую иронию и неожиданный ракурс. И это, на мой взгляд, очень важно и ценно», — говорит автор цикла и куратор выставки Николай Палажченко.
Ирина Корина (р. 1977) окончила РАТИ-ГИТИС (2000) по специальности «сценограф», также училась в Институте проблем современного искусства в Москве и Академии искусств в Вене. Как сценограф сотрудничала с театрами Москвы и России, в начале 2000-х работала в кино.
Персональные выставки Ирины Кориной проходили в фонде GRAD в Лондоне, Бруклинской академии музыки в Нью-Йорке, Московском музее современного искусства, Stella Art Foundation, XL Галерее в Москве и Музее современного искусства «Гараж». Также художница участвовала во многих групповых выставках в России и за рубежом, трижды была участницей Венецианской биеннале (2009, 2013, 2017).
Лауреат профессиональной премии в области современного искусства «Соратник» (2006, 2009, 2012) и Всероссийского конкурса в области современного искусства «Инновация» (2008, 2015).
Выставка Ирины Кориной «Не только про тебя» на «Винзаводе» продлится до 31 января 2018 года.
новости
12:42Ирина Корина превратит фасады и крыши «Винзавода» в декорации
10:51«Спаситель мира» да Винчи передан филиалу Лувра в Абу-Даби
10:18Валерий Гергиев возглавит оркестр фестиваля в Вербье
Вчера
18:07Ник Кейв приедет на гастроли в Россию
15:59Искусственный интеллект собирается баллотироваться на пост президента РФ
14:52Рособрнадзор отказался выдать лицензию ЕУСПб
13:57Третьяковка представит ретроспективу кино ШвецииВсе новости